Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    «Зенит» – об ограничениях в Санкт-Петербурге: «Готовы принять все меры для организации чистых зон на трибунах»

    «Зенит» опубликовал официальный комментарий по поводу усиления в Санкт-Петербурге ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.

    «Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность.

    При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», – говорится в заявлении «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6692

      Cleaner 7 минут назад

      Таких зон нет! Ну только если при 10-ти процентном заполнении трибун. То есть занятым будет одно кресло из десяти. И не пересаживаться. И сидеть в масках. И запускать зрителей по одному через три метра друг от друга. Но Зенит то явно НЕ ЭТОГО хочет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87196
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66762
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru