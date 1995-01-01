«Зенит» – об ограничениях в Санкт-Петербурге: «Готовы принять все меры для организации чистых зон на трибунах»

Таких зон нет! Ну только если при 10-ти процентном заполнении трибун. То есть занятым будет одно кресло из десяти. И не пересаживаться. И сидеть в масках. И запускать зрителей по одному через три метра друг от друга. Но Зенит то явно НЕ ЭТОГО хочет.
«Зенит» опубликовал официальный комментарий по поводу усиления в Санкт-Петербурге ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность.
При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», – говорится в заявлении «Зенита».
- 24 июля команда Сергея Семака сыграет с «Химками» в 1-м туре РПЛ.
- Неделей ранее петербуржцы встретятся с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.