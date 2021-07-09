«Зенит» – об ограничениях в Санкт-Петербурге: «Готовы принять все меры для организации чистых зон на трибунах»

«Зенит» опубликовал официальный комментарий по поводу усиления в Санкт-Петербурге ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность.

При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», – говорится в заявлении «Зенита».