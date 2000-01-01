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    Оргкомитет Евро в Петербурге – Черчесову: «Спасибо за уверенный отбор на Евро-2020»

    Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге отреагировал на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    «Станислав Саламович, спасибо за домашний чемпионат мира и уверенный отбор на Евро-2020!» – написала пресс-служба оргкомитета в инстаграме.

    • Россия заняла 2-е место в отборочной группе на Евро. Соперниками были Бельгия, Шотландия, Казахстан, Кипр и Сан-Марино.
    • Сборная России заняли последнее место в группе на Евро-2020.
    • Черчесов тренировал команду с августа 2016 года.

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    Источник: инстаграм Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11026

      ilichkadr 34 минуты назад

      Шутка или издёвка?

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