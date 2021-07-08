Оргкомитет Евро в Петербурге – Черчесову: «Спасибо за уверенный отбор на Евро-2020»

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге отреагировал на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Станислав Саламович, спасибо за домашний чемпионат мира и уверенный отбор на Евро-2020!» – написала пресс-служба оргкомитета в инстаграме.

Россия заняла 2-е место в отборочной группе на Евро. Соперниками были Бельгия, Шотландия, Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

Сборная России заняли последнее место в группе на Евро-2020.

Черчесов тренировал команду с августа 2016 года.

Федун: «Скажем спасибо Черчесову. Благодаря ему мы играли в четвертьфинале ЧМ-2018»