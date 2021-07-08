Невилл – о выходе Англии в финал Евро: «Это государственный праздник. Вся страна в экстазе»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о выходе национальной команды в финал Евро-2020.

«Мы никогда такого не добивались. Было так много боли, грусти и разочарований, но мы наконец-то вышли в финал.

Сейчас парни должны сконцентрироваться, но мы – нет. Вся Англия в экстазе. Это государственный праздник, наслаждайтесь», – сказал Невилл.