Невилл – о выходе Англии в финал Евро: «Это государственный праздник. Вся страна в экстазе»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о выходе национальной команды в финал Евро-2020.
«Мы никогда такого не добивались. Было так много боли, грусти и разочарований, но мы наконец-то вышли в финал.
Сейчас парни должны сконцентрироваться, но мы – нет. Вся Англия в экстазе. Это государственный праздник, наслаждайтесь», – сказал Невилл.
- Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.
- В финале Евро Англия встретится с Италией.
- Матч состоится 11 июля на «Уэмбли».
Источник: Reuters