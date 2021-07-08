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    Невилл – о выходе Англии в финал Евро: «Это государственный праздник. Вся страна в экстазе»

    Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о выходе национальной команды в финал Евро-2020.

    «Мы никогда такого не добивались. Было так много боли, грусти и разочарований, но мы наконец-то вышли в финал.

    Сейчас парни должны сконцентрироваться, но мы – нет. Вся Англия в экстазе. Это государственный праздник, наслаждайтесь», – сказал Невилл.

    • Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.
    • В финале Евро Англия встретится с Италией.
    • Матч состоится 11 июля на «Уэмбли».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Reuters

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45301

      MaxRnD 1 час назад

      В проказе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6660

      Cleaner 1 час назад

      Команда с помощью ЖУЛИКОВАТЫХ судей пролезла в финал, а ВСЯ Англия в экстазе. Это все, что нужно знать об английском менталитете...(

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