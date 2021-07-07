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  • «СЭ»: «Локомотив» в своей стратегии прописал целью победу в Лиге чемпионов

«СЭ»: «Локомотив» в своей стратегии прописал целью победу в Лиге чемпионов

7 июля 2021, 21:22
11

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко представил совету директоров стратегию развития клуба на ближайшие годы. В качестве целей там прописано, что москвичи должны выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.

В стратегии сказано, что «Локомотив» должен стать сильнейшим клубом России и войти в топ-16 в Европе. Поставлена цель за ближайшие пять сезонов выиграть РПЛ три раза.

  • Леонченко написал, что примерно в 3 раза должна возрасти трансферная стоимость команды (сейчас – 85 миллионов евро).
  • Стратегия предусматривает положительный трансферный баланс (выручка от продаж больше затрат).
  • В новом сезоне «Локомотив» выступит в группе Лиги Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив
Комментарии (11)
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oyabun
1625682450
Чего он курил перед тем как представил свою стратегию?
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vladik12
1625683729
Капитально накумарились там.
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PAREVG.
1625684513
Если только в плей-стейшн!!!!!
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zra78
1625685018
Мда... е.ать так королеву:)
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житель СПб
1625689689
Как там в знаменитых фильмах - "Что вы там у себя курите?!"
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Axe111
1625719255
Читать утром такие бредовые шутки,класс
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Yumаleks
1625848096
Цели можно поставить любые, вопрос в средствах для достижения. Что бы игроками торговать надо в школы средства вкладывать, что бы что то выигрывать в тренеров и игроков. Очень похоже весеннее жуткое везение закружило голову этим руководителям-менеджерам взращенным на егэ. Вот только везение то закончилось, а будет или нет в следующем сезоне неизвестно, как карта ляжет.
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ivany4
1626692028
Раньше существовала байка-присказка - когда проводите собрания по ближайшим перспективам вашего предприятия не забывайте открывать окна. Минздрав предупреждает - курение опасно для вашего здоровья и не только. Интересно, у них окна были открыты?))
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Евгений Лесников
1626695769
"Мечтать не вредно...". Желаю Локомотиву научиться сначала уверенно обыгрывать российские клубы,в т.ч. на Суперкубок....
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Алекс636363
1627203015
в каких конопляных облаках они витают? зенит прописал 15 лет назад цель - три раза выиграть Лигу Европы за 10 лет. Удалось три раза подряд вылететь из Лиги чемпионов с последнего места в группе и даже не попасть в плей-офф Лиги Европы. Я еще понимаю - поставить цель выйти из группы, но победить в Лиге чемпионов при нынешнем положении дел даже с Хоттабычем невозможно
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