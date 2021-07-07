«СЭ»: «Локомотив» в своей стратегии прописал целью победу в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко представил совету директоров стратегию развития клуба на ближайшие годы. В качестве целей там прописано, что москвичи должны выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.

В стратегии сказано, что «Локомотив» должен стать сильнейшим клубом России и войти в топ-16 в Европе. Поставлена цель за ближайшие пять сезонов выиграть РПЛ три раза.