«СЭ»: «Локомотив» в своей стратегии прописал целью победу в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко представил совету директоров стратегию развития клуба на ближайшие годы. В качестве целей там прописано, что москвичи должны выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.
В стратегии сказано, что «Локомотив» должен стать сильнейшим клубом России и войти в топ-16 в Европе. Поставлена цель за ближайшие пять сезонов выиграть РПЛ три раза.
- Леонченко написал, что примерно в 3 раза должна возрасти трансферная стоимость команды (сейчас – 85 миллионов евро).
- Стратегия предусматривает положительный трансферный баланс (выручка от продаж больше затрат).
- В новом сезоне «Локомотив» выступит в группе Лиги Европы.
Источник: «Спорт-Экспресс»