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    «СЭ»: «Локомотив» в своей стратегии прописал целью победу в Лиге чемпионов

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко представил совету директоров стратегию развития клуба на ближайшие годы. В качестве целей там прописано, что москвичи должны выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.

    В стратегии сказано, что «Локомотив» должен стать сильнейшим клубом России и войти в топ-16 в Европе. Поставлена цель за ближайшие пять сезонов выиграть РПЛ три раза.

    • Леонченко написал, что примерно в 3 раза должна возрасти трансферная стоимость команды (сейчас – 85 миллионов евро).
    • Стратегия предусматривает положительный трансферный баланс (выручка от продаж больше затрат).
    • В новом сезоне «Локомотив» выступит в группе Лиги Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31084

      zra78 40 минут назад

      Мда... е.ать так королеву:)

      1
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      Рейтинг: +3001

      PAREVG. 49 минут назад

      Если только в плей-стейшн!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5892

      vladik12 1 час назад

      Капитально накумарились там.

      0
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      Рейтинг: +841

      tarasofka 1 час назад

      так-то локо богатейший клуб, денег больше, чем у спартака. если переедут в лужники - то ЛЕ могут взять, пока хряки будут усиленно бороться за попадание в третьесортный турнир для днищ - ЛК.

      2
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      Рейтинг: +28315

      oyabun 1 час назад

      Чего он курил перед тем как представил свою стратегию?

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