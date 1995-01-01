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    Италия не проигрывает 33 матча подряд. До повторения мирового рекорда – две игры

    Сборная Италии обыграла Испанию (1:1, 4:2 – по пенальти) в 1/2 финала Евро-2020.

    Италия довела серию без поражений до 33 матчей, обновив личный рекорд. Последний раз итальянцы проиграли в сентябре 2018 года Португалии в Лиге наций.

    Для повторения мирового рекорда сборной Италии нужно не проиграть в двух следующих матчах.

    • Сборная Испании не проигрывала 35 матчей подряд с 2007 по 2009-й год.
    • Бразилия в период с 1993 по 1996-й год была непобежденной в 35 матчах.
    • Италия в десятый раз вышла в финал Евро/ЧМ. Из европейских сборных только Германия делала это чаще.

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    Источник: Бомбардир.ру

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