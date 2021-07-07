Италия не проигрывает 33 матча подряд. До повторения мирового рекорда – две игры

Сборная Италии обыграла Испанию (1:1, 4:2 – по пенальти) в 1/2 финала Евро-2020.

Италия довела серию без поражений до 33 матчей, обновив личный рекорд. Последний раз итальянцы проиграли в сентябре 2018 года Португалии в Лиге наций.

Для повторения мирового рекорда сборной Италии нужно не проиграть в двух следующих матчах.