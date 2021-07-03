Италия довела серию без поражений до 32 матчей

В 1/4 финала Евро-2020 Италия обыграла Бельгию (2:1). Итальянцы не уступают 32 встречи подряд, это их личный рекорд.
Последний раз итальянцы проиграли в сентябре 2018 года Португалии в Лиге наций.
- Предыдущий свой рекорд по количеству беспроигрышных матчей подряд Италия установила в 1935-1939 годах (30).
- На протяжении всей текущей беспроигрышной серии с Италией работает экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини.
- В 1/2 финала Евро-2020 Италия на «Уэмбли» сыграет против Испании (6 июля).
Источник: Бомбардир.ру