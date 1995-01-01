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    Верратти, Эмерсон и Кьеза – в старте Италии. Ольмо, Оярсабаль и Бускетс выйдут у Испании

    Стали известны стартовые составы Италии и Испании на матч 1/2 финала Евро-2020.

    Италия: Доннарумма, Эмерсон, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

    Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.

    Испания: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Оярсабаль, Ольмо, Ф. Торрес.

    Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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