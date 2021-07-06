Верратти, Эмерсон и Кьеза – в старте Италии. Ольмо, Оярсабаль и Бускетс выйдут у Испании

Стали известны стартовые составы Италии и Испании на матч 1/2 финала Евро-2020.
Италия: Доннарумма, Эмерсон, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Оярсабаль, Ольмо, Ф. Торрес.
Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
- Матч обслужит немец Феликс Брих. Резервным арбитром будет россиянин Сергей Карасев.
- Победитель пары сыграет в финале с Англией или Данией.
Источник: сайт УЕФА