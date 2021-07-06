Чалов не играл с «Копенгагеном» из-за мышечного повреждения

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил неучастие форварда Федора Чалова в товарищеском матче с «Копенгагеном» (0:1).
«Это просто-напросто мера предосторожности. Он немного потянул заднюю мышцу бедра, мы решили дать ему отдохнуть, чтобы не рисковать.
Нагрузки достаточно высокие, риск получить травму в товарищеской игре нам просто не нужен», – сказал Березуцкий.
- ЦСКА готовится к новому сезону в Австрии.
- 25 июля команда стартует в РПЛ матчем с «Уфой».
Источник: Ютуб-канал ЦСКА