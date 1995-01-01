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    Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Копенгагену»

    ЦСКА провел товарищескую встречу с «Копенгагеном» на сборе в Австрии.

    Датчане добыли минимальную победу благодаря голу на 29-й минуте.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Хойлунд, 29.

    ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Щенников (Марадишвили, 46), Васин (Бийол, 62), Дивеев (Дзагоев, 46), Фернандес (Карпов, 46), Бохинен (Ахметов, 46), Мухин (Набабкин, 46), Обляков (Бистрович, 62), Эджуке (Тикнизян, 46), Заболотный (Эджуке, 65), Яковлев (Кучаев, 41).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10973

      Hektor 84 14 минут назад

      Я то думал кони с Баварией товарняк гоняют!)))) ждите в октябре или ноябре нового тренера, от березы толку мало, уволят его с позором)))

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      Рейтинг: +10973

      Hektor 84 16 минут назад

      Коням позор за выбор спарринг партнера!!!!))))

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      Рейтинг: +1419

      Радио1000шумеров 26 минут назад

      ХОЙ лунд. Юра, ты всегда в наших сердцах))

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      Рейтинг: +6554

      Cleaner 37 минут назад

      Дзагоев? Он же уже не игрок ЦСКА. Или я что то пропустил?

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