Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Копенгагену»

ЦСКА провел товарищескую встречу с «Копенгагеном» на сборе в Австрии.

Датчане добыли минимальную победу благодаря голу на 29-й минуте.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Хойлунд, 29.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Щенников (Марадишвили, 46), Васин (Бийол, 62), Дивеев (Дзагоев, 46), Фернандес (Карпов, 46), Бохинен (Ахметов, 46), Мухин (Набабкин, 46), Обляков (Бистрович, 62), Эджуке (Тикнизян, 46), Заболотный (Эджуке, 65), Яковлев (Кучаев, 41).