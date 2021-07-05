Ди Марцио: Хакими проходит медосмотр в «ПСЖ». «Интер» может получить за него до 71 миллиона

Фланговый защитник «Интера» Ашраф Хакими отправился в Париж для прохождения медосмотра и заключения контракта с «ПСЖ».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, французский клуб заплатит за 22-летнего марокканца 60 миллионов евро. 11 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.