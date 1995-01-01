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    Матч за Суперкубок России в Калининграде пройдет при заполняемости в 70% зрителей

    Начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил об ограничениях по числу зрителей на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом».

    Матч пройдет при заполняемости в 70% зрителей от максимальной вместимости стадиона «Калининград». Игру смогут посетить 24,6 тысяч зрителей.

    «Вышел протокол оперативного штаба по Калининградской области, в нем написано: «Разрешить проведение матча за Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%» – сообщил Лысков.

    • Матч состоится 17 июля.
    • Стадион «Калининград» вмещает 35 тысяч зрителей.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6550

      Cleaner 1 час назад

      В Калининграде победили таки коронавируса!!! Чем еще объяснить, что в Москве нельзя в кафешку даже одному без кода войти, а в Калининграде можно целый стадион собрать...

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      Рейтинг: +5135

      Fusballer 2 часа назад

      Без QR-кодов эти меры бездейственны!

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