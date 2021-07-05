Матч за Суперкубок России в Калининграде пройдет при заполняемости в 70% зрителей

Начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил об ограничениях по числу зрителей на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Матч пройдет при заполняемости в 70% зрителей от максимальной вместимости стадиона «Калининград». Игру смогут посетить 24,6 тысяч зрителей.

«Вышел протокол оперативного штаба по Калининградской области, в нем написано: «Разрешить проведение матча за Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%» – сообщил Лысков.