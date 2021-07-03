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    Eurostavka: ЦСКА купит Лантратова и оставит в аренде в «Химках»

    ЦСКА близок к покупке голкипера «Химок» Ильи Лантратова. Приобретя голкипера, на сезон-2021/22 москвичи оставят его в аренде в Подмосковье.

    «Чемпионат» ранее писал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в следующем году может завершить карьеру.

    • 25-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.
    • Лантратов провел 30 матчей в прошлом сезоне РПЛ, пропустил 39 голов и 11 раз отыграл на ноль.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    03.07.2021 23:14
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