Eurostavka: ЦСКА купит Лантратова и оставит в аренде в «Химках»

ЦСКА близок к покупке голкипера «Химок» Ильи Лантратова. Приобретя голкипера, на сезон-2021/22 москвичи оставят его в аренде в Подмосковье.

«Чемпионат» ранее писал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в следующем году может завершить карьеру.