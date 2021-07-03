Eurostavka: ЦСКА купит Лантратова и оставит в аренде в «Химках»

ЦСКА близок к покупке голкипера «Химок» Ильи Лантратова. Приобретя голкипера, на сезон-2021/22 москвичи оставят его в аренде в Подмосковье.
«Чемпионат» ранее писал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в следующем году может завершить карьеру.
- 25-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.
- Лантратов провел 30 матчей в прошлом сезоне РПЛ, пропустил 39 голов и 11 раз отыграл на ноль.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: Eurostavka
Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».