«Дженоа» не планирует продавать Шомуродова летом

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов не покинет команду во время летнего трансферного окна.
По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, генуэзский клуб не спешит продавать игрока, поскольку уверен, что он еще будет расти в цене.
Ранее сообщалось об интересе к узбеку со стороны «Ювентуса».
- В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна