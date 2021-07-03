«Дженоа» не планирует продавать Шомуродова летом

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов не покинет команду во время летнего трансферного окна.

По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, генуэзский клуб не спешит продавать игрока, поскольку уверен, что он еще будет расти в цене.

Ранее сообщалось об интересе к узбеку со стороны «Ювентуса».