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    «Дженоа» не планирует продавать Шомуродова летом

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов не покинет команду во время летнего трансферного окна.

    По информации журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна, генуэзский клуб не спешит продавать игрока, поскольку уверен, что он еще будет расти в цене.

    Ранее сообщалось об интересе к узбеку со стороны «Ювентуса».

    • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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