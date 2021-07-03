Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зинченко – о четвертьфинале Евро с Англией: «Каждый из нас должен провести лучший матч в жизни»

Зинченко – о четвертьфинале Евро с Англией: «Каждый из нас должен провести лучший матч в жизни»

3 июля 2021, 10:18
2

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

– Какие моменты своей карьеры вспомнишь, когда будешь настраиваться на игру?

– Любой футболист, который дошел до такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. У меня перед глазами будет мой путь. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну.

Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

– Что можешь сказать про сборную Англии и своих одноклубников – Уокера и Стоунза?

– Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Они практически идеально играют в обороне, но, идеальных команд не бывает. У всех есть слабые места.

Что касается Уокера и Стоунза, то они провели прекрасный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как им противостоять.

Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в жизни.

Источник: Сайт Украинской ассоциации футбола
Чемпионат Европы Украина Англия Зинченко Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1625297209
Желаю вам, ребята, сыграть лучший матч в вашей жизни. Но уверен, что Англии вы проиграете. Они тоже настроятся на вас -- будь здоров.
Ответить
житель СПб
1625302890
Да, будет интересный матч... Этот Чемп непредсказуемый - и я вполне могу допустить победу Украины. Но для этого им надо обезопасить Стерлинга и Кейна...
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
21
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
5
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+