Зинченко – о четвертьфинале Евро с Англией: «Каждый из нас должен провести лучший матч в жизни»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

– Какие моменты своей карьеры вспомнишь, когда будешь настраиваться на игру?

– Любой футболист, который дошел до такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. У меня перед глазами будет мой путь. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну.

Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

– Что можешь сказать про сборную Англии и своих одноклубников – Уокера и Стоунза?

– Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Они практически идеально играют в обороне, но, идеальных команд не бывает. У всех есть слабые места.

Что касается Уокера и Стоунза, то они провели прекрасный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как им противостоять.

Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в жизни.