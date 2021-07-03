Зинченко – о четвертьфинале Евро с Англией: «Каждый из нас должен провести лучший матч в жизни»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии.
– Какие моменты своей карьеры вспомнишь, когда будешь настраиваться на игру?
– Любой футболист, который дошел до такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. У меня перед глазами будет мой путь. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну.
Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.
– Что можешь сказать про сборную Англии и своих одноклубников – Уокера и Стоунза?
– Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Они практически идеально играют в обороне, но, идеальных команд не бывает. У всех есть слабые места.
Что касается Уокера и Стоунза, то они провели прекрасный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как им противостоять.
Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в жизни.
- Украина и Англия сыграют сегодня в Риме.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.