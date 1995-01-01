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    Зинченко – о четвертьфинале Евро с Англией: «Каждый из нас должен провести лучший матч в жизни»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

    – Какие моменты своей карьеры вспомнишь, когда будешь настраиваться на игру?

    – Любой футболист, который дошел до такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. У меня перед глазами будет мой путь. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну.

    Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

    – Что можешь сказать про сборную Англии и своих одноклубников – Уокера и Стоунза?

    – Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Они практически идеально играют в обороне, но, идеальных команд не бывает. У всех есть слабые места.

    Что касается Уокера и Стоунза, то они провели прекрасный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как им противостоять.

    Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в жизни.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Украинской ассоциации футбола

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7925

      житель СПб 48 минут назад

      Да, будет интересный матч... Этот Чемп непредсказуемый - и я вполне могу допустить победу Украины. Но для этого им надо обезопасить Стерлинга и Кейна...

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      Рейтинг: +8912

      Вомбат 2 часа назад

      Желаю вам, ребята, сыграть лучший матч в вашей жизни. Но уверен, что Англии вы проиграете. Они тоже настроятся на вас -- будь здоров.

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