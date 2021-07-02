Зарема: «Я удаляюсь из телеграма после просмотра прямой линии с Черчесовым. Футбол в ближайшие годы бесперспективен»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Мне прям грустно-прегрустно стало. Голова разболелась. Если игрокам также тактику объясняет, как отвечает на вопросы. Я не смогла досмотреть. Руки опускаются после таких прямых эфиров. Да ну нафиг этот футбол.
Дорогие подписчики!Я удаляюсь из телеграма после просмотра прямой линии с главным тренером сборной. Очень грустное зрелище. Футбол в ближайшие годы бесперспективен, увы», – написала Зарема.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Технический комитет РФС признал работу главного тренера сборной на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
- Ранее Зарема писала: «Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп».
Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой