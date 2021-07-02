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  • Зарема: «Я удаляюсь из телеграма после просмотра прямой линии с Черчесовым. Футбол в ближайшие годы бесперспективен»

Зарема: «Я удаляюсь из телеграма после просмотра прямой линии с Черчесовым. Футбол в ближайшие годы бесперспективен»

2 июля 2021, 14:40
25

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Мне прям грустно-прегрустно стало. Голова разболелась. Если игрокам также тактику объясняет, как отвечает на вопросы. Я не смогла досмотреть. Руки опускаются после таких прямых эфиров. Да ну нафиг этот футбол.

Дорогие подписчики!Я удаляюсь из телеграма после просмотра прямой линии с главным тренером сборной. Очень грустное зрелище. Футбол в ближайшие годы бесперспективен, увы», – написала Зарема.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Технический комитет РФС признал работу главного тренера сборной на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
  • Ранее Зарема писала: «Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп».

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Черчесов Станислав
Комментарии (25)
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mahan
1625226774
Все верно с таким РФС и таким главным тренером сборной, у нас футбола никогда не будет. Смотрим АПЛ, Лиги чемпионов и т.д. но не РПЛ и не команду Стасика
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Skull_Boy
1625227012
Эта бабенка наверно единственная кто разбирается в футболе в наше убогой стране
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Юрий Крутько
1625228748
Складывается впечатление,довольно устойчивое,надо подчеркнуть,что Зарема разбирается в футболе лучше многих наших околофутбольных функционеров.Не вооружённым взглядом видно-Черчесов не заслужил право быть в дальнейшем тренером сборной России...
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Romio-xxx
1625229088
Все единогласно говорят о том,что он ничего объяснить не может и от прямых вопросов нагло уходит..Неужели он сам ничего не понимает,или притворяется из за нежелания потерять бабло по контракту,вот самый главный вопрос!!!
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seth343
1625229163
Точно все сказала, Черчесов два с лишним часа выдавливал сотни не внятных ответов.
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slavа0508
1625229207
Это бабёнка уже достала , пока сама бездарно работала в Спартаке так молчала , когда походу Алекперов её поприжал и не допускает походу к решениям в клубе,,,её попёрло на популистские речи,,,
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neveldomha
1625229385
Даже до Заремы дошло, а до РФС не доходит. Пря фильм Тупой и еще тупее.
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maygli
1625231823
Все это уже понимают. Только "усач" прикидывается дурачком - " как это он может уйти в отставку? он ведь на госслужбе, сам ничего не решает."
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American-Patriot
1625235622
Прямая линия в стиле - "прямая линия с пу": все под контролем, журналисты с дрожью в голосе задают невнятные вопросы, при этом незабывая о самоцензуре, получают невнятные ответы, но при удобном случае он им подчеркивает, что у него государственная должность. Россияне!, что с Вами?!
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Из Твери Леха
1625243450
А она права. Пока старые маразматичные советские пердуны решают судьбу российского футбола - у него нет будущего. Забить болт на эту сборную, она обречена!
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