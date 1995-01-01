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    Зарема: «Я удаляюсь из телеграма после просмотра прямой линии с Черчесовым. Футбол в ближайшие годы бесперспективен»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Мне прям грустно-прегрустно стало. Голова разболелась. Если игрокам также тактику объясняет, как отвечает на вопросы. Я не смогла досмотреть. Руки опускаются после таких прямых эфиров. Да ну нафиг этот футбол.

    Дорогие подписчики!Я удаляюсь из телеграма после просмотра прямой линии с главным тренером сборной. Очень грустное зрелище. Футбол в ближайшие годы бесперспективен, увы», – написала Зарема.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Технический комитет РФС признал работу главного тренера сборной на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
    • Ранее Зарема писала: «Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 14:40
    Комментарии20
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      Рейтинг: +11

      эд100 4 минуты назад

      Есть адекватные люди, спасибо за прямоту и правду Зарема, какая она есть. Путин не бе не ме не сказал по делу, ни рфс. Тренер буквально обосрался на всю страну. Дно пробито на высшем уровне, и что с ребят футболистов взять?...

      0
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      Рейтинг: +13

      American-Patriot 17 минут назад

      Прямая линия в стиле - "прямая линия с пу": все под контролем, журналисты с дрожью в голосе задают невнятные вопросы, при этом незабывая о самоцензуре, получают невнятные ответы, но при удобном случае он им подчеркивает, что у него государственная должность. Россияне!, что с Вами?!

      1
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      Рейтинг: +703

      Untitled-1 58 минут назад

      Все эти "прямые линии" оставляют такое настроение.

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      Рейтинг: +4801

      maygli 1 час назад

      Все это уже понимают.
      Только "усач" прикидывается дурачком - " как это он может уйти в отставку? он ведь на госслужбе, сам ничего не решает."

      1
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      Рейтинг: +1756

      kvm 1 час назад

      удались из медиа

      0
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      Рейтинг: +2943

      neveldomha 2 часа назад

      Даже до Заремы дошло, а до РФС не доходит. Пря фильм Тупой и еще тупее.

      5
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      Рейтинг: +1931

      Евгений Агеев > neveldomha 1 час назад

      Там все всё знают, но откаты и общие финансовые интересы никто не отменял...

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      Рейтинг: +20253

      slavutiq70 2 часа назад

      Это бабёнка уже достала , пока сама бездарно работала в Спартаке так молчала , когда походу Алекперов её поприжал и не допускает походу к решениям в клубе,,,её попёрло на популистские речи,,,

      1
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      Рейтинг: +87

      сутулая собака и лисы > slavutiq70 1 час назад

      мы тоже сидим на сайтике по футболу и спамим своим мнением, почему она должна быть исключением?
      разница лишь в том, что твой коммент прочитают 25.5 зевак, а у неё большая медийка.
      и почему бездарно? как ты оценил её работу? или вареник между ног = бездарность?

      2
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      Рейтинг: +2272

      seth343 2 часа назад

      Точно все сказала, Черчесов два с лишним часа выдавливал сотни не внятных ответов.

      7
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      Рейтинг: +1626

      Romio-xxx 2 часа назад

      Все единогласно говорят о том,что он ничего объяснить не может и от прямых вопросов нагло уходит..Неужели он сам ничего не понимает,или притворяется из за нежелания потерять бабло по контракту,вот самый главный вопрос!!!

      7
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      Рейтинг: +1931

      Евгений Агеев > Romio-xxx 1 час назад

      Дело не только в деньгах. Он же нарцисс. Ему нравится быть в центре внимания, строить из себя важного чела и хамить когда ему вздумается.

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      Рейтинг: +910

      Юрий Крутько 2 часа назад

      Складывается впечатление,довольно устойчивое,надо подчеркнуть,что Зарема разбирается в футболе лучше многих наших околофутбольных функционеров.Не вооружённым взглядом видно-Черчесов не заслужил право быть в дальнейшем тренером сборной России...

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