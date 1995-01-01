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    Черчесов: «Своe войско оставлять на поле боя я не привык»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал, почему не уходит с занимаемого поста.

    «Своe войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, Дюковым, а потом мы, может, с вами соберeмся и снова поговорим.

    В спорте ответственность за результат всегда несeт главный тренер. А если его нет, то надо сесть и поговорить. Для меня ответственность – попасть на чемпионат Европы. Наша обязанность – там быть. Всe остальное, как говорится, уже по ходу действий. Ответственность – как команда себя ведeт, как выглядит», – сказал Черчесов.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии23
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      Рейтинг: +8770

      NewLife 8 минут назад

      "В спорте ответственность за результат всегда несeт главный тренер. А если его нет, то надо сесть и поговорить"
      Не надо говорить ! Если результата нет, то надо, как минимум, уйти в отставку, как максимум - застрелиться.
      Но это касается тех, у кого есть совесть.

      1
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      Рейтинг: +2930

      neveldomha 10 минут назад

      Как попасть на Чемпионат Европы??? Он в курсе откуда он сейчас вылетел???

      0
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      Рейтинг: +12

      Ded707 13 минут назад

      ТЫ ЕГО ВОЙСКО УЖЕ ОСТАВИЛ И ПРЕДАЛ СВОИ ГЛУПЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ! ПОЗОР!

      0
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      Рейтинг: +764

      vovan55 22 минуты назад

      во блин назначили - теперь хрен выгонишь...

      0
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      Рейтинг: +3124

      Axe111 22 минуты назад

      ВОЙСКО......сказочный......

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      Рейтинг: +38

      гор ген 32 минуты назад

      Война закончилась в 45 а Русские все воюют Можем повторить Надо играть получать удовольствие от любимого дела и уметь проигривать Ну не сильнее вы всех

      1
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      Рейтинг: +4814

      sochi-2013 37 минут назад

      Если говорить языком военных, то ты свое войско завел в окружение, гнида!

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      Рейтинг: +1490

      gor77 44 минуты назад

      Удивительно самонадеянный человек.((((
      Ну и...(((((
      "Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом."(М. Жванецкий)
      И анекдот:
      Тренер поддерживает свою проигравшую команду после матча:
      - Никакого пессимизма! Не падайте духом, ребята! Ваша роль тоже значима. Не будь вас, наши соперники ни у кого бы не выиграли.

      1
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      Рейтинг: +66696

      insider_retro 1 час назад

      Бездарную речь ему засунули в рот... Бездарный спичрайтер и противная говорящая голова...

      3
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      Рейтинг: +23813

      silver29 1 час назад

      Да он путает войско с отарой, а командира с пастухом, слушать этот бред нет сил (((

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