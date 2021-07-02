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Черчесов: «Своe войско оставлять на поле боя я не привык»

2 июля 2021, 12:43
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал, почему не уходит с занимаемого поста.

«Своe войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, Дюковым, а потом мы, может, с вами соберeмся и снова поговорим.

В спорте ответственность за результат всегда несeт главный тренер. А если его нет, то надо сесть и поговорить. Для меня ответственность – попасть на чемпионат Европы. Наша обязанность – там быть. Всe остальное, как говорится, уже по ходу действий. Ответственность – как команда себя ведeт, как выглядит», – сказал Черчесов.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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Давид59
1625219310
Путин номер два
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Боцман59rus
1625219491
лицемерное чучело, забирай свое шашлычное войско и на выход))
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Vepras
1625219813
Читаешь спич Черчесова и думаешь, что ему тексты Виталя Кличко пишет, ну совсем смысл сказанного отсутствует.
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Добрый Бобер
1625220418
"Дааа!!! Так и надо! Молодец Черчесов!!! Это ЕГО ВОЙСКО!!! И он ЕГО НЕ БРОСИТ! Как наши деды будет стоять до конца!!!" Хр_ена лысого, хр_ен усатый, мы так воспримем твой посыл!
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jek718875
1625220471
СЛУШАЮ ЕГО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ УЖЕ ЦЕЛЫЙ ЧАС, ГОВОРИТ ОН ПО РУССКИ, НО СМЫСЛА Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ, просто набор слов, уже нет сил,сейчас выключу
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VITOLD37
1625220669
Сказочный долбо...б
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DeStar
1625220751
ну как ему уходить господа, у него зп 2.5 ляма, из которых 500К идет тому кто предложил черчесова назначить тренером, 500 тому - кто сказал " да давай его", 500 тому кто выделил на этот бабки и 500 тому кто закрыл на это все глаза. Усатый не себя подведет) и их тоже. и они будут его держать до конца)
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insider_retro
1625221140
Бездарную речь ему засунули в рот... Бездарный спичрайтер и противная говорящая голова...
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sochi-2013
1625223493
Если говорить языком военных, то ты свое войско завел в окружение, гнида!
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portero
1625229716
что-то похожее Семак про ЛЧ говорил, попасть и ничего не показать... только задача была не попасть, а пройти в плей-офф и она не выполнена... какая наглая, противная рожа.
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