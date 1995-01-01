Черчесов: «Своe войско оставлять на поле боя я не привык»

"В спорте ответственность за результат всегда несeт главный тренер. А если его нет, то надо сесть и поговорить"
Не надо говорить ! Если результата нет, то надо, как минимум, уйти в отставку, как максимум - застрелиться.
Но это касается тех, у кого есть совесть.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал, почему не уходит с занимаемого поста.
«Своe войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, Дюковым, а потом мы, может, с вами соберeмся и снова поговорим.
В спорте ответственность за результат всегда несeт главный тренер. А если его нет, то надо сесть и поговорить. Для меня ответственность – попасть на чемпионат Европы. Наша обязанность – там быть. Всe остальное, как говорится, уже по ходу действий. Ответственность – как команда себя ведeт, как выглядит», – сказал Черчесов.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.