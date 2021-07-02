Черчесов: «Своe войско оставлять на поле боя я не привык»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал, почему не уходит с занимаемого поста.

«Своe войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, Дюковым, а потом мы, может, с вами соберeмся и снова поговорим.

В спорте ответственность за результат всегда несeт главный тренер. А если его нет, то надо сесть и поговорить. Для меня ответственность – попасть на чемпионат Европы. Наша обязанность – там быть. Всe остальное, как говорится, уже по ходу действий. Ответственность – как команда себя ведeт, как выглядит», – сказал Черчесов.