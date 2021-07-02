Кьеллини: «Оскорбительно говорить только о Лукаку, когда у Бельгии столько высококлассных игроков»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Бельгией.

«Нам не нужна дополнительная мотивация перед матчами такого уровня: адреналин сам ее создаст, как только мы выйдем на поле. Считаю, это будет матч двух великих команд и любая мелочь, вероятнее всего, может оказать в нем решающее воздействие.

Мы с превеликим почтением относимся к Лукаку, поскольку он отлично провел сезон в «Интере» и стал доминирующим игроком. Но это даже почти что оскорбительно – говорить только о Лукаку, когда видите, сколько высококлассных игроков в сборной Бельгии», – сказал Кьеллини.