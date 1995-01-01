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    Кьеллини: «Оскорбительно говорить только о Лукаку, когда у Бельгии столько высококлассных игроков»

    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Бельгией.

    «Нам не нужна дополнительная мотивация перед матчами такого уровня: адреналин сам ее создаст, как только мы выйдем на поле. Считаю, это будет матч двух великих команд и любая мелочь, вероятнее всего, может оказать в нем решающее воздействие.

    Мы с превеликим почтением относимся к Лукаку, поскольку он отлично провел сезон в «Интере» и стал доминирующим игроком. Но это даже почти что оскорбительно – говорить только о Лукаку, когда видите, сколько высококлассных игроков в сборной Бельгии», – сказал Кьеллини.

    • Италия сыграет с Бельгией сегодня, 2 июля.
    • Начало матча в Мюнхене – в 22:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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