Кверквелия – об уходе из «Локомотива»: «Я приехал ради Семина. Мне пора уже ехать в Европу»

Защитник Соломон Кверквелия назвал причины своего ухода из «Локомотива».

«Я приехал в «Локомотив» ради Юрия Павловича. Палыч ушел, и я тоже ушел. Я ни о чем не жалею. Наоборот, я очень рад. У нас была задача – взять золото чемпионата России, и мы его забрали.

Я благодарю «Локомотив», каждого болельщика, каждого футболиста, с кем я работал, выходил на поле. А то, что случилось наверху – это бизнес. Всех, кто был, так сказать, снизу, я благодарю. А то, что наверху, меня не касается. Это бизнес.

Ради чего я приехал в «Локомотив», я все взял. Мне пора уже ехать в Европу, попробовать себя в европейском чемпионате. Свое я в России отыграл, свое выиграл, свое заработал, мне хватит.

Конечно, есть конкретика по моему будущему, скоро увидите. Это будет клуб из топ-5 европейских чемпионатов», – сказал Кверквелия.