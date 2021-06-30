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    Кверквелия – об уходе из «Локомотива»: «Я приехал ради Семина. Мне пора уже ехать в Европу»

    Защитник Соломон Кверквелия назвал причины своего ухода из «Локомотива».

    «Я приехал в «Локомотив» ради Юрия Павловича. Палыч ушел, и я тоже ушел. Я ни о чем не жалею. Наоборот, я очень рад. У нас была задача – взять золото чемпионата России, и мы его забрали.

    Я благодарю «Локомотив», каждого болельщика, каждого футболиста, с кем я работал, выходил на поле. А то, что случилось наверху – это бизнес. Всех, кто был, так сказать, снизу, я благодарю. А то, что наверху, меня не касается. Это бизнес.

    Ради чего я приехал в «Локомотив», я все взял. Мне пора уже ехать в Европу, попробовать себя в европейском чемпионате. Свое я в России отыграл, свое выиграл, свое заработал, мне хватит.

    Конечно, есть конкретика по моему будущему, скоро увидите. Это будет клуб из топ-5 европейских чемпионатов», – сказал Кверквелия.

    • Кверквелия выступал за «Локо» с 2017 года.
    • Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Роторе».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    30.06.2021 22:52
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