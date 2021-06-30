Саутгейт: «Матч против Германии на Евро-1996 всегда будет болью Англии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Германией (2:0) в 1/8 финала Евро-2020 вспомнил матч между этими соперниками 25-летней давности. Англичане тогда проиграли, а Саутгейт не реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Я очень доволен. Я посмотрел на экран на стадионе и увидел бывших партнеров по сборной, которые играли со мной в 1996 году. Я не могу ничего изменить, так что тот матч с Германией всегда будет нашей болью. Но я горжусь победой, которую мы добыли сегодня», – сказал Саутгейт.

В 1/4 финала Англия сыграет против Украины в Риме.

На этом Евро Англия не пропустила ни гола.

Саутгейт тренирует Англию с 2016 года.

Впервые в истории Евро ни один из полуфиналистов последнего розыгрыша не дошел до четвертьфинала