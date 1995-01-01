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    Куртуа: «Слышал, что Бельгию критиковали в Голландии. Но мы проходим дальше, а они едут домой»

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 с Португалией (1:0).

    «Если вы играете с Португалией, которая обладает такой атакующей мощью, и выигрываете со счетом 1:0, понимаешь, что будет трудно.

    Мы хорошо оборонялись и доказали, что критика нашей защиты была неоправданной. Я слышал, что нас критиковали в Голландии, но мы проходим дальше, а они едут домой.

    Матчи с такими командами никогда не бывают легкими. Не повезло, что в нашей сетке полно топовых команд, но у нас есть качества, которые помогут для продвижения по турниру», – сказал Куртуа.

    • Сборная Бельгии выиграла пять матчей подряд на Евро / ЧМ, повторив собственный рекорд.
    • В 1/4 финала Евро бельгийцы сыграют с Италией.
    • Матч состоится в пятницу, 2 июля.

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    Источник: Het Laatste Nieuws

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2282

      BlackMurder 54 минуты назад

      админ я не знаю такого вратаря ,как Курута)Куртуа знаю)

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      Рейтинг: +2832

      AZ 57 минут назад

      Курута, критиковали конечно.. Между Нидерландами и Бельгией всегда будет дерби, равно как и между Нидерландам и Германией... Поэтому ничего в этом такого нет

      0
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      Рейтинг: +21

      jek718875 1 час назад

      Далеко не пройдёте, Италия остановит...

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