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  • Куртуа: «Слышал, что Бельгию критиковали в Голландии. Но мы проходим дальше, а они едут домой»

Куртуа: «Слышал, что Бельгию критиковали в Голландии. Но мы проходим дальше, а они едут домой»

28 июня 2021, 12:57
3

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 с Португалией (1:0).

«Если вы играете с Португалией, которая обладает такой атакующей мощью, и выигрываете со счетом 1:0, понимаешь, что будет трудно.

Мы хорошо оборонялись и доказали, что критика нашей защиты была неоправданной. Я слышал, что нас критиковали в Голландии, но мы проходим дальше, а они едут домой.

Матчи с такими командами никогда не бывают легкими. Не повезло, что в нашей сетке полно топовых команд, но у нас есть качества, которые помогут для продвижения по турниру», – сказал Куртуа.

  • Сборная Бельгии выиграла пять матчей подряд на Евро / ЧМ, повторив собственный рекорд.
  • В 1/4 финала Евро бельгийцы сыграют с Италией.
  • Матч состоится в пятницу, 2 июля.

Роналду – Куртуа: «Вы везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота»

Источник: Het Laatste Nieuws
Чемпионат Европы Бельгия Нидерланды Куртуа Тибо
Комментарии (3)
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jek718875
1624874969
Далеко не пройдёте, Италия остановит...
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AZ
1624876038
Курута, критиковали конечно.. Между Нидерландами и Бельгией всегда будет дерби, равно как и между Нидерландам и Германией... Поэтому ничего в этом такого нет
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BlackMurder
1624876228
админ я не знаю такого вратаря ,как Курута)Куртуа знаю)
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