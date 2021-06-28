Куртуа: «Слышал, что Бельгию критиковали в Голландии. Но мы проходим дальше, а они едут домой»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 с Португалией (1:0).

«Если вы играете с Португалией, которая обладает такой атакующей мощью, и выигрываете со счетом 1:0, понимаешь, что будет трудно.

Мы хорошо оборонялись и доказали, что критика нашей защиты была неоправданной. Я слышал, что нас критиковали в Голландии, но мы проходим дальше, а они едут домой.

Матчи с такими командами никогда не бывают легкими. Не повезло, что в нашей сетке полно топовых команд, но у нас есть качества, которые помогут для продвижения по турниру», – сказал Куртуа.

Сборная Бельгии выиграла пять матчей подряд на Евро / ЧМ, повторив собственный рекорд.

В 1/4 финала Евро бельгийцы сыграют с Италией.

Матч состоится в пятницу, 2 июля.

Роналду – Куртуа: «Вы везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота»