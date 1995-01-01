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    Шевченко: «Украина добилась результата на Евро-2020, все остальное будет бонусом»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о выступлении своей команды на Евро-2020.

    «Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией.

    Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выравняли игру, но не хватило [сил]. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.

    Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли – команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас», – сказал Шевченко.

    • Украина финишировала третьей в группе Евро.
    • В 1/8 финала турнира команда сыграет против Швеции.
    • Матч состоится во вторник в Глазго в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48542

      portero 39 минут назад

      Ордена пора выдавать и ЗМС присваивать...

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