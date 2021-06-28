Шевченко: «Украина добилась результата на Евро-2020, все остальное будет бонусом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о выступлении своей команды на Евро-2020.

«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией.

Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выравняли игру, но не хватило [сил]. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.

Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли – команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас», – сказал Шевченко.