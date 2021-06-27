Евро-2020. Чехия выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал

Сборная Нидерландов проиграла Чехии в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 0:2.

Голы в составе победителей забили Томаш Голеш и Патрик Шик. Чехи вышли в четвертьфинал, где сыграют с Данией.

Нидерланды с 55-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку за игру рукой получил Матейс де Лигт. Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.

Евро-2020. 1/8 финала

Нидерланды – Чехия – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Холеш, 68; 0:2 – Шик, 80.

Удаления: де Лигт, 55 – нет.

Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Думфрис, ван Аанхолт (Бергейс, 81), Блинд (Тимбер, 81), де Йонг, Вейналдум, де Рон (Вегхорст, 73), Мален (Промес, 57), Депай.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Кадержабек, Челустка, Соучек, Барак (Садилек, 90+2), Холеш (Крал, 85), Масопуст (Янкто, 79), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90+2).

Предупреждения: Дамфрис, 46; де Йонг, 84 – Цоуфал, 56.

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