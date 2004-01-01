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    Евро-2020. Чехия выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал

    Сборная Нидерландов проиграла Чехии в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 0:2.

    Голы в составе победителей забили Томаш Голеш и Патрик Шик. Чехи вышли в четвертьфинал, где сыграют с Данией.

    Нидерланды с 55-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку за игру рукой получил Матейс де Лигт. Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.

    Евро-2020. 1/8 финала

    Нидерланды – Чехия – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Холеш, 68; 0:2 – Шик, 80.

    Удаления: де Лигт, 55 – нет.

    Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Думфрис, ван Аанхолт (Бергейс, 81), Блинд (Тимбер, 81), де Йонг, Вейналдум, де Рон (Вегхорст, 73), Мален (Промес, 57), Депай.

    Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Кадержабек, Челустка, Соучек, Барак (Садилек, 90+2), Холеш (Крал, 85), Масопуст (Янкто, 79), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90+2).

    Предупреждения: Дамфрис, 46; де Йонг, 84 – Цоуфал, 56.

    Календарь Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии65
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      Рейтинг: +860

      balam 4 минуты назад

      Гей,славяне!или это про голландцев?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7117

      Сильвербой 28 минут назад

      Ждем теперь отбытия сначала талерастов-немцев, а затем любителей черненького - англов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48499

      portero 30 минут назад

      Чехи играли командой, повезло им с удалением... еслиб не ВАР не было бы удаления...
      Посмотрим как чехи дальше пройлут с такой тактикой, модет как у греков получиться....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      Красногорск_Фан 32 минуты назад

      Хорошо что не ставлю. До матча Нидергланды выглядели полными фаворитами. А в игре Чехи приятно удивили. Гол Шика отличный. Поздравляю, заслуженно вышли.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +86819

      zigbert 34 минуты назад

      Результат несколько неожиданный но голландцы плохо настроились на игру. Удаление де Лигта повлияло на игру. Если до удаления было некоторое преимущество сборной Голландии то то после его игра выравнялась. После гола Холеша голландцы полезли отыгрываться но у них мало что получалось. К тому же появились частые претензии к арбитру (особенно этим грешил де Йонг). А это уже нехороший признак в игре. Карасев на мой взгляд со своей работой справился.

      6
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      Рейтинг: +14962

      JTherry > zigbert 29 минут назад

      а я, между прочим)) писал недавно, что не вижу Нидерланды в полуфинале, а они даже до четвертьфинала не доползли...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +86819

      zigbert > JTherry 26 минут назад

      Да даже в этой игре все могло сложиться по другому, используй Мален выход один на один с вратарем. Тогда возможно и удаления бы не было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4501

      solodealer > zigbert 25 минут назад

      Есть такая поговорка: "не знал, да ещё и забыл")))
      На подобныъ турнирах ..МАЛО УМЕТЬ, НАДО ЕЩЁ И НАСТРОИТЬСЯ!
      Вы совершенно правы!
      Хуже, когда...И НЕ УМЕЮТ...И НЕ НАСТРОИЛИСЬ))))+

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14962

      JTherry > zigbert 20 минут назад

      вот когда Мален не забил, стало понятно, что Чехия выиграет этот матч, с их-то характером...) у Нидерландов начисто отсутствовал фарт - "госпожа удача" отвернулась от них...(

      1
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      ...
      Рейтинг: +86819

      zigbert > solodealer 17 минут назад

      Само по себе удаление еще не приговор. Есть много примеров когда у команды играющей в меньшинстве появляются дополнительные силы. А тут с неуверенностью появилась еще и растерянность.

      2
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      ...
      Рейтинг: +86819

      zigbert > JTherry 10 минут назад

      Да пожалуй сегодня был не их день но такие матчи бывают и у других команд, имеющих более классных игроков.
      Нельзя не отметить и чехов, сумевших грамотно построить свою игру.

      0
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      Рейтинг: +2600

      CSKA57 36 минут назад

      Из группы С осталась одна Украина... Может, действительно, группа не очень сильная была?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4501

      solodealer > CSKA57 32 минуты назад

      Может быть... А Вам это зачем?
      СКОРО ВООБЩЕ ОДНА КОМАНДА ОСТАНЕТСЯ - 11-го июля))))+

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2600

      CSKA57 > solodealer 6 минут назад

      Я почему-то думал, что наша группа более приемлемой для выхода была. Ан нет, Дания обороты набрала!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21083

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Сегодня голландцы напоминали нашу сборную, даже вратарь, проигрывая за десять минут до конца матча, тянул время.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -832

      СуперПАВ9 42 минуты назад

      Мне кадетчя Карасев неправ там желтая но не как не красная

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2600

      CSKA57 > СуперПАВ9 40 минут назад

      Чистая красная. Игрок умышленно сыграл рукой.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48499

      portero > СуперПАВ9 29 минут назад

      Ну там же ВАР рекомендовал, а после просмотра надо было давать красную....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86819

      zigbert > CSKA57 4 минуты назад

      Согласен, там была умышленная игра рукой. Особенно ясно стало после нескольких просмотров.

      1
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      Рейтинг: +4501

      solodealer 45 минут назад

      Дания=Чехия в 1/4...?
      ПРЕЛЮБОПЯТНО!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +14962

      JTherry > solodealer 39 минут назад

      отличный четвертьфинал!!! и обе команды классные!

      4
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      Рейтинг: +4501

      solodealer > JTherry 12 минут назад

      ОДНА ИЗ НИХ ВЫХОДИТ В ПОЛУФИНАЛ)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      tushkanlz 45 минут назад

      молодцы чехи, а голландцев жаль...

      2
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