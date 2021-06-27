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  • Евро-2020. Чехия выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал

Евро-2020. Чехия выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал

27 июня 2021, 20:54
60

Сборная Нидерландов проиграла Чехии в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 0:2.

Голы в составе победителей забили Томаш Голеш и Патрик Шик. Чехи вышли в четвертьфинал, где сыграют с Данией.

Нидерланды с 55-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку за игру рукой получил Матейс де Лигт. Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.

Евро-2020. 1/8 финала

Нидерланды – Чехия – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Холеш, 68; 0:2 – Шик, 80.

Удаления: де Лигт, 55 – нет.

Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Думфрис, ван Аанхолт (Бергейс, 81), Блинд (Тимбер, 81), де Йонг, Вейналдум, де Рон (Вегхорст, 73), Мален (Промес, 57), Депай.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Кадержабек, Челустка, Соучек, Барак (Садилек, 90+2), Холеш (Крал, 85), Масопуст (Янкто, 79), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90+2).

Предупреждения: Дамфрис, 46; де Йонг, 84 – Цоуфал, 56.

Календарь Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Нидерланды Чехия
Комментарии (60)
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Skull_Boy
1624816626
Молодцы славяне и пи-до-рам не место на Евро
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mutabor0992
1624816809
Голландцы- лгбт сообщество!Абсолютно без яиц!!!Чаще гей парады проводите.
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Vladarg
1624816934
Удаление,конечно,сильно повлияло на результат,но все равно,в целом,оранжевые какие то обреченные в этой игре были.только Дюмфриса отметить можно.
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derrik2000
1624817253
Что Я увидел в этом матче. Чехи победили - и победили уверенно - абсолютно заслуженно. Голландская сборная - очень слабая тень ТОЙ сборной Нидерландов, которую я привык видеть, а во 2-м тайме, так просто - абсолютный ноль! Чехи взяли прежде всего хорошей игровой дисциплиной, самоотдачей и настроем. Оба гола - ГРУБЕЙШИЕ ОШИБКИ обороны голландцев: 1-й гол - ТРИ ИГРОКА оранжевых на ленточке своих ворот, и ТРИ игрока чехов БЕЗ ОПЕКИ ЖДУТ мяч практически во вратарской площади ворот! D. 2-й гол в ворота голландцев - какого, спрашивается, хрена ПОЛНОСТЬЮ ОГОЛЯТЬ правый фланг обороны, ещё даже не перейдя среднюю линию поля???D В общем, оба гола получили абсолютно заслуженно и так же заслуженно програли. Промес запомнился тем, что ничем не запомнился, кроме того, что фолил, когда терял мяч. Карасёв отсудил великолепно! Хоть кто-то из наших прошёл дальше группового турнира, а, может быть, ещё дальше пройдёт с таким судейством. )
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knikos
1624817311
Удаление сыграло роль , но не решающую ! Просто БЛМ-овцы яйца в раздевалке оставили . Сколько раз команда , оставаясь в меньшинстве , наоборот , играть начинала собраннее , на втором дыхании . Не мужики они , одним словом - нидеры ...
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JTherry
1624817375
"оранжевый цвет" - цвет неудачи, Мален и де Лигт не дадут соврать... Чехия классная команда, атлетичная, играющая... и кто сказал, что побеждают фавориты (на первый взгляд)? выигрывает команда с настроем на победу, с отличными физическими кондициями, демонстрирующая мастерство и самоотдачу в нужный момент, здесь и сейчас..!
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CSKA57
1624818335
Из группы С осталась одна Украина... Может, действительно, группа не очень сильная была?
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zigbert
1624818483
Результат несколько неожиданный но голландцы плохо настроились на игру. Удаление де Лигта повлияло на игру. Если до удаления было некоторое преимущество сборной Голландии то то после его игра выравнялась. После гола Холеша голландцы полезли отыгрываться но у них мало что получалось. К тому же появились частые претензии к арбитру (особенно этим грешил де Йонг). А это уже нехороший признак в игре. Карасев на мой взгляд со своей работой справился.
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Красногорск_Фан
1624818576
Хорошо что не ставлю. До матча Нидергланды выглядели полными фаворитами. А в игре Чехи приятно удивили. Гол Шика отличный. Поздравляю, заслуженно вышли.
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kosmonaft
1624821209
это голандцев бог наказал ибо не хрен всякую гомасню с футболом мешать
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