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  • Радимов: «Почему Крал и Промес не вышли в старте на 1/8 финала? Если бы они играли в «Зените», вышли бы»

Радимов: «Почему Крал и Промес не вышли в старте на 1/8 финала? Если бы они играли в «Зените», вышли бы»

27 июня 2021, 19:43
27

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о том, почему футболисты «Спартака» Алекс Крал и Квинси Промес не вошли в стартовые составы сборных Чехии и Нидерландов на матч 1/8 финала Евро.

«Видимо, уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата Европы. Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать на место в стартовом составе. Если бы они были в «Зените», играли бы в стартовых составах? Конечно. Ловрен же играет», – цитирует Радимова «Матч ТВ».

  • Матч Нидерланды – Чехия сейчас проходит в Будапеште. Счeт – 0:0, идет первый тайм.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Зенит-2 Нидерланды Спартак Зенит Промес Квинси Крал Алекс Радимов Владислав
Комментарии (27)
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ivany4
1624813412
Те кто играет в зените показали свой уровень за сбродную РФ.
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Plyash
1624814068
Мудило Радимов,потому ты и есть Гл.тренер "Зенита-2",что бы даже близко не решать вопросы,для решения которых у тебя ум отсутствует на прочь.
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Сильвербой
1624814110
Ха-ха, ну вот же оно, мышление питерского имбецила, только что помоешники вылетили с ЧЕ, обосравшись на всех фронтах, еще недавно Зенит возили **..лом по лигачемпионским газонам, а уже сегодня этот дегенерат несет эту чушь!
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Павелий
1624817254
Буланов, ну не высовайся. О твоих умственных способностях всё давно ясно. А теперь ещё и Зенит приплетаешь. Честно, недолюбливаю Зенит, но каждое такое глупое интервью Радимова, Орлова и т.п. лишь увеличивает число недоброжелателей команды.
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житель СПб
1624817314
Владик, ты был хорошим футболистом, любишь Зенит, это все хорошо - но зачем, при чем здесь Зенит и Спартак?!
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docndoc
1624819100
Это комплексы. Это к психоаналитику..
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Урия Гип 2
1624819262
Пнул красно-белых. У них Зобнин вышел и игру сделал.
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nik55
1624823553
Радимов ты дурнеешь с каждым днем больше и больше
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mamba9090909
1624854240
Уровень Спартака - игра Зобнина.
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_Marqella_
1624859607
Ахаха, хорошо потролил тарасофку...горит у крючкохвостых...
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