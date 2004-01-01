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    Радимов: «Почему Крал и Промес не вышли в старте на 1/8 финала? Если бы они играли в «Зените», вышли бы»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о том, почему футболисты «Спартака» Алекс Крал и Квинси Промес не вошли в стартовые составы сборных Чехии и Нидерландов на матч 1/8 финала Евро.

    «Видимо, уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата Европы. Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать на место в стартовом составе. Если бы они были в «Зените», играли бы в стартовых составах? Конечно. Ловрен же играет», – цитирует Радимова «Матч ТВ».

    • Матч Нидерланды – Чехия сейчас проходит в Будапеште. Счeт – 0:0, идет первый тайм.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии12
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      Рейтинг: +652

      Урия Гип 2 21 минуту назад

      Пнул красно-белых. У них Зобнин вышел и игру сделал.

      0
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      Рейтинг: +48499

      portero 21 минуту назад

      Радимов провоцировать любит... только уже всё предсказуемо, неинтересно....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1925

      docndoc 24 минуты назад

      Это комплексы. Это к психоаналитику..

      0
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      Рейтинг: +7792

      житель СПб 54 минуты назад

      Владик, ты был хорошим футболистом, любишь Зенит, это все хорошо - но зачем, при чем здесь Зенит и Спартак?!

      1
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      Рейтинг: +4389

      Павелий 55 минут назад

      Буланов, ну не высовайся. О твоих умственных способностях всё давно ясно. А теперь ещё и Зенит приплетаешь. Честно, недолюбливаю Зенит, но каждое такое глупое интервью Радимова, Орлова и т.п. лишь увеличивает число недоброжелателей команды.

      1
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      Рейтинг: +119

      Батал Вселенский 1 час назад

      Дзюбиньо и Оздоев вышли в старте. А с кем играет сборная России в 1/8?

      2
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      Рейтинг: +7117

      Сильвербой 1 час назад

      Ха-ха, ну вот же оно, мышление питерского имбецила, только что помоешники вылетили с ЧЕ, обосравшись на всех фронтах, еще недавно Зенит возили **..лом по лигачемпионским газонам, а уже сегодня этот дегенерат несет эту чушь!

      6
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      Рейтинг: +6240

      playsh 1 час назад

      Мудило Радимов,потому ты и есть Гл.тренер "Зенита-2",что бы даже близко не решать вопросы,для решения которых у тебя ум отсутствует на прочь.

      4
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      Рейтинг: +3635

      mopecekca 1 час назад

      буланов, рот закрой, а то за свой понос так и не научился отвечать..

      5
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      Рейтинг: +9450

      Литейный4 1 час назад

      Просто у свиней они стали сбитыми лётчиками. Загубили карьеру. Гыгыгы

      3
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