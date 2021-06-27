Радимов: «Почему Крал и Промес не вышли в старте на 1/8 финала? Если бы они играли в «Зените», вышли бы»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о том, почему футболисты «Спартака» Алекс Крал и Квинси Промес не вошли в стартовые составы сборных Чехии и Нидерландов на матч 1/8 финала Евро.

«Видимо, уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата Европы. Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать на место в стартовом составе. Если бы они были в «Зените», играли бы в стартовых составах? Конечно. Ловрен же играет», – цитирует Радимова «Матч ТВ».