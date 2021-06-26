«Аталанта» может отдать Коваленко в аренду. Он поучаствовал в одном матче после зимнего перехода

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, скорее всего, сменит команду этим летом.

По информации Tutto Atalanta, тренерский штаб команды не видит украинца в составе в сезоне-2021/22, поэтому он может уйти в аренду.

Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Болонья».