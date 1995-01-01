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    «Аталанта» может отдать Коваленко в аренду. Он поучаствовал в одном матче после зимнего перехода

    Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, скорее всего, сменит команду этим летом.

    По информации Tutto Atalanta, тренерский штаб команды не видит украинца в составе в сезоне-2021/22, поэтому он может уйти в аренду.

    Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Болонья».

    • Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» 1 февраля.
    • Его контракт с итальянским клубом рассчитан до июня 2025 года.
    • После трансфера хавбек принял участие только в 1 матче, проведя на поле 4 минуты.

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    Источник: Tutto Atalanta

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