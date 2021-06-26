«Аталанта» может отдать Коваленко в аренду. Он поучаствовал в одном матче после зимнего перехода

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, скорее всего, сменит команду этим летом.
По информации Tutto Atalanta, тренерский штаб команды не видит украинца в составе в сезоне-2021/22, поэтому он может уйти в аренду.
Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Болонья».
- Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» 1 февраля.
- Его контракт с итальянским клубом рассчитан до июня 2025 года.
- После трансфера хавбек принял участие только в 1 матче, проведя на поле 4 минуты.
Источник: Tutto Atalanta
Сайт, принадлежащий сети TMW. Первый интернет-ресурс, посвященный "Аталанте". Аудитория в твиттере - более 13 тысяч подписчиков.