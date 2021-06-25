19-летний защитник «Зенита» Сазонов близок к переходу в «Динамо»

Московское «Динамо» работает над подписанием центрального защитника «Зенита» Сабы Сазонова.
По информации Eurostavka, клубы близки к договоренности о трансфере 19-летнего футболиста.
- Сазонов – воспитанник «Зенита».
- За основную команду провел 1 матч – в мае против «Тамбова».
- Рыночная стоимость игрока – 125 тысяч евро.
Источник: Eurostavka
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