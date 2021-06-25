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  • 19-летний защитник «Зенита» Сазонов близок к переходу в «Динамо»

19-летний защитник «Зенита» Сазонов близок к переходу в «Динамо»

25 июня 2021, 21:20
3

Московское «Динамо» работает над подписанием центрального защитника «Зенита» Сабы Сазонова.

По информации Eurostavka, клубы близки к договоренности о трансфере 19-летнего футболиста.

  • Сазонов – воспитанник «Зенита».
  • За основную команду провел 1 матч – в мае против «Тамбова».
  • Рыночная стоимость игрока – 125 тысяч евро.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Сазонов Саба
Комментарии (3)
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Garrincha58
1624652105
придурки всех своих воспитанников распихивают куда только можно а всяких Ловренов и Ракицких держат на огромных зарплатах а толку от них ноль
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FanatSerj
1624655695
Не знаю что за парень конечно, но Динамо молодцы, нравится их новый курс, на молодое поколение, по мне так оно значительно поперспективнее пердунов, да не стабильные, да опыта набираться им надо, да чемпионат с ними не выиграть, но зато сморишь как они в каждом матче бьются, стараются, а когда ещё и ловят кураж так любо смотреть.
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paracetamol
1624688518
Я бы Дырнаму не усиливал!
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