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    19-летний защитник «Зенита» Сазонов близок к переходу в «Динамо»

    Московское «Динамо» работает над подписанием центрального защитника «Зенита» Сабы Сазонова.

    По информации Eurostavka, клубы близки к договоренности о трансфере 19-летнего футболиста.

    • Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • За основную команду провел 1 матч – в мае против «Тамбова».
    • Рыночная стоимость игрока – 125 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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