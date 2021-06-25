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    Агент – о будущем Смольникова: «Варианты есть как в России, так и в Европе»

    Александр Маньяков, агент бывшего защитника «Краснодара» Игоря Смольникова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

    «Предложений много, но четкого понимания, где Игорь продолжит карьеру, пока нет. Варианты есть как в России, так и в Европе.

    В России – хорошие, крепкие команды. А европейский клуб, который сделал предложение, точно будет играть в еврокубках. В своей стране это топ-клуб. Но на принятие решения влияет множество факторов», – сказал агент.

    • В начале июня Смольников стал свободным агентом.
    • «Краснодар» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию.
    • В прошлом сезоне фулбек сделал 1 ассист в 32 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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