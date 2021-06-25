Агент – о будущем Смольникова: «Варианты есть как в России, так и в Европе»

Александр Маньяков, агент бывшего защитника «Краснодара» Игоря Смольникова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

«Предложений много, но четкого понимания, где Игорь продолжит карьеру, пока нет. Варианты есть как в России, так и в Европе.

В России – хорошие, крепкие команды. А европейский клуб, который сделал предложение, точно будет играть в еврокубках. В своей стране это топ-клуб. Но на принятие решения влияет множество факторов», – сказал агент.