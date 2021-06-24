Головин – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по пробегу. За три матча он преодолел 36 километров

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин стал лучшим по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро-2020.

25-летний хавбек за три матча пробежал 36 километров – больше всех на турнире. Вторым по пробегу стал полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек (35,1), тройку замкнул венгр Адам Надь (34,8).