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    Головин – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по пробегу. За три матча он преодолел 36 километров

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин стал лучшим по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро-2020.

    25-летний хавбек за три матча пробежал 36 километров – больше всех на турнире. Вторым по пробегу стал полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек (35,1), тройку замкнул венгр Адам Надь (34,8).

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9986

      BRO_football 31 минуту назад

      И что же хорошего в этом? Всё это расстояние было преодолено, когда Головин бежал к своим воротам после неудачной атаки. В целом, по этой же причине сборная России одна из самых бегающих команд на Евро. Но можно ведь и меньше бегать, но качественнее.

      0
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      Рейтинг: +99

      LGBT+ 43 минуты назад

      Головин словно понимал, что с такой сборной он вряд ли сможет зарекомендовать себя результативными действиями, по этой причине поработал над статистикой, трудолюбие очень ценится в топ лигах.

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      Рейтинг: +23459

      Боцман59rus 1 час назад

      - вы Стасику как то осторожно намекните, что неплохо бы было бегать с мячом и желательно в сторону ворот соперника)))

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