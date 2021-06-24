Головин – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по пробегу. За три матча он преодолел 36 километров

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин стал лучшим по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро-2020.
25-летний хавбек за три матча пробежал 36 километров – больше всех на турнире. Вторым по пробегу стал полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек (35,1), тройку замкнул венгр Адам Надь (34,8).
- Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
- Партнер Головина по сборной Артем Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020.
- Он же установил антирекорд группового этапа по числу попаданий в офсайд – 7 раз.
Источник: сайт УЕФА