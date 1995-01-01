Головин – лучший игрок группового этапа Евро-2020 по пробегу. За три матча он преодолел 36 километров

И что же хорошего в этом? Всё это расстояние было преодолено, когда Головин бежал к своим воротам после неудачной атаки. В целом, по этой же причине сборная России одна из самых бегающих команд на Евро. Но можно ведь и меньше бегать, но качественнее.
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин стал лучшим по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро-2020.
25-летний хавбек за три матча пробежал 36 километров – больше всех на турнире. Вторым по пробегу стал полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек (35,1), тройку замкнул венгр Адам Надь (34,8).
- Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
- Партнер Головина по сборной Артем Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020.
- Он же установил антирекорд группового этапа по числу попаданий в офсайд – 7 раз.