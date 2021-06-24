Eurostavka: «Динамо» ищет замену Вареле. Его не устроила зарплата, предложенная клубом

Защитник «Динамо» Гильермо Варела покинет столичный клуб.

По информации Eurostavka, «Динамо» решило выкупить 28-летнего уругвайца у «Копенгагена» и предложило ему четырехлетний контракт с зарплатой в размере 1,2 миллиона евро.

Футболиста не устроили финансовые условия. «Динамо» занялось поисками нового правого защитника.