Eurostavka: «Динамо» ищет замену Вареле. Его не устроила зарплата, предложенная клубом

Защитник «Динамо» Гильермо Варела покинет столичный клуб.
По информации Eurostavka, «Динамо» решило выкупить 28-летнего уругвайца у «Копенгагена» и предложило ему четырехлетний контракт с зарплатой в размере 1,2 миллиона евро.
Футболиста не устроили финансовые условия. «Динамо» занялось поисками нового правого защитника.
- Защитник перешел в «Динамо» осенью и сыграл в 17 матчах минувшего сезона РПЛ.
- С 2013 по 2017 год Варела принадлежал «Манчестер Юнайтед».
- «Динамо» по итогам сезона заняло 7-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Eurostavka