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    Eurostavka: «Динамо» ищет замену Вареле. Его не устроила зарплата, предложенная клубом

    Защитник «Динамо» Гильермо Варела покинет столичный клуб.

    По информации Eurostavka, «Динамо» решило выкупить 28-летнего уругвайца у «Копенгагена» и предложило ему четырехлетний контракт с зарплатой в размере 1,2 миллиона евро.

    Футболиста не устроили финансовые условия. «Динамо» занялось поисками нового правого защитника.

    • Защитник перешел в «Динамо» осенью и сыграл в 17 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • С 2013 по 2017 год Варела принадлежал «Манчестер Юнайтед».
    • «Динамо» по итогам сезона заняло 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Eurostavka

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15388

      derrik2000 2 часа назад

      Кто-то из наших клубов, видимо, недавно на него выходил...
      Иначе, зачем ему взбрыкивать по-поводу зарплаты???

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