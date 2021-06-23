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  • Олег Иванов: «Соболев прав – не надо втаптывать Зобнина в грязь. Он сам все понимает»

Олег Иванов: «Соболев прав – не надо втаптывать Зобнина в грязь. Он сам все понимает»

23 июня 2021, 12:58
9

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал результативную ошибку полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче Евро-2020 с Данией (1:4).

«При счете 1:2 мелькнула надежда, что можем сравнять счет. Но слишком сильно раскрылись – и получили. После третьего гола все было кончено. Впрочем, многое предопределила и ошибка Зобнина.

Возможно, он потратил столько сил на отбор, что задохнулся, потерял концентрацию и действовал уже на интуитивном уровне. Краем глаза увидел свободного Сафонова – и перестраховался, покатил в его сторону мяч. Не заметив, что рядом стоит Поульсен.

Соболев прав – не надо сейчас накидываться на Зобнина. Втаптывать в грязь, уничтожать. Роман и сам все прекрасно понимает. Наверняка в эту ночь не сомкнул глаз. Ну а то, что в раздевалке он извинился перед ребятами... Я не удивлен. Такое случается часто, когда футболист крепко подводит команду», – написал Иванов в колонке для «СЭ».

  • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
  • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Уфа Спартак Россия Дания Иванов Олег Зобнин Роман Соболев Александр
Комментарии (9)
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oyabun
1624445647
Втаптывают в грязь Зобнина как раз те, которые до сих пор этот момент обмусоливают. Другими словами "сыпят соль на рану". Всё! Забыть и двигаться дальше.
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Вомбат
1624446602
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. А вот с того, кто поставил такого пианиста играть на главном концерте главную партию, спросить не мешло бы. Вопрос у меня к нему такой: В РПЛ и Спартак и Зенит и ЦСКА играют в атаку. Сборная укомплектована игроками этих трех команд. Какого черта ваша сборная играла от обороны даже с финнами? Какого черта она вообще играла от обороны, если игра в обороне -- ее общепризнанное слабое место? Зачем надо было заставлять Зобнина, Кузяева и других игроков, сильных именно в атаке, играть сзади?
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Боцман59rus
1624450434
да никто, кроме вас идиотов, уже и не вспоминает, не нужны ему такие защитники.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1624452094
Газпром договорился с Данией. За разрешение на прокладку СП-2 ответили словами Семена Альтова:"Размеры моей благодарности будут безграничны... в пределах разумного".
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serglider
1624468746
Это не ошибка! Это дебелизм! Он не просто отдал неточный пас вратарю, а сделал идеальную по точности передачу сопернику, одновременно отрезав наших защитников и оставил не у дел нашего вратаря! Зобнин не просто дебил, а дебил в кубе! При чем он и в клубе постоянно косячит. К стати третий и четвертый гол из этой же серии! С детских футбольных лет нужно вбивать в голову футболистов прописную истину, что нельзя выбивать мяч по центру низом! Либо верхом, либо в аут или на угловой! Обратите внимание как играют защита в топ-сборных - никто низом, по центру не играет. Только верхом, в аут или угловой, ну, наши красавцы... Четвертый гол: контратака два защитника бегут за одним соперником, он останавливаются... они бегут дальше и... закрывают обзор вратарю, позволив без помех пробить сопернику по воротам))) Ну, не идиоты!? Какие шансы выиграть у нас были? Если люди не знают элементарных азбучных футбольных истин... Проблема не только в Зобнине, сами себе привезли три гола! Один датчанин исполнил на высоком уровне без шансов для вратаря, жаль что такого мастера у нас не нашлось.
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RJM555
1624514124
оставте их в покое это их уровень на большее они не способны, как говориться выше х*** не прыгнешь
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