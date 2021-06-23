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    Олег Иванов: «Соболев прав – не надо втаптывать Зобнина в грязь. Он сам все понимает»

    Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал результативную ошибку полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче Евро-2020 с Данией (1:4).

    «При счете 1:2 мелькнула надежда, что можем сравнять счет. Но слишком сильно раскрылись – и получили. После третьего гола все было кончено. Впрочем, многое предопределила и ошибка Зобнина.

    Возможно, он потратил столько сил на отбор, что задохнулся, потерял концентрацию и действовал уже на интуитивном уровне. Краем глаза увидел свободного Сафонова – и перестраховался, покатил в его сторону мяч. Не заметив, что рядом стоит Поульсен.

    Соболев прав – не надо сейчас накидываться на Зобнина. Втаптывать в грязь, уничтожать. Роман и сам все прекрасно понимает. Наверняка в эту ночь не сомкнул глаз. Ну а то, что в раздевалке он извинился перед ребятами... Я не удивлен. Такое случается часто, когда футболист крепко подводит команду», – написал Иванов в колонке для «СЭ».

    • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
    • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2021 12:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +571

      RJM555 24 июня 2021, 08:55

      оставте их в покое это их уровень на большее они не способны, как говориться выше х*** не прыгнешь

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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 июня 2021, 20:19

      Это не ошибка! Это дебелизм! Он не просто отдал неточный пас вратарю, а сделал идеальную по точности передачу сопернику, одновременно отрезав наших защитников и оставил не у дел нашего вратаря! Зобнин не просто дебил, а дебил в кубе! При чем он и в клубе постоянно косячит. К стати третий и четвертый гол из этой же серии! С детских футбольных лет нужно вбивать в голову футболистов прописную истину, что нельзя выбивать мяч по центру низом! Либо верхом, либо в аут или на угловой! Обратите внимание как играют защита в топ-сборных - никто низом, по центру не играет. Только верхом, в аут или угловой, ну, наши красавцы... Четвертый гол: контратака два защитника бегут за одним соперником, он останавливаются... они бегут дальше и... закрывают обзор вратарю, позволив без помех пробить сопернику по воротам))) Ну, не идиоты!? Какие шансы выиграть у нас были? Если люди не знают элементарных азбучных футбольных истин... Проблема не только в Зобнине, сами себе привезли три гола! Один датчанин исполнил на высоком уровне без шансов для вратаря, жаль что такого мастера у нас не нашлось.

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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 июня 2021, 15:41

      Газпром договорился с Данией. За разрешение на прокладку СП-2 ответили словами Семена Альтова:"Размеры моей благодарности будут безграничны... в пределах разумного".

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      Рейтинг: +2389

      serglider > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 июня 2021, 20:23

      Ага, потом введут очередные санкции и останемся мы без Евро, с трубой без газа)))

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 июня 2021, 15:13

      да никто, кроме вас идиотов, уже и не вспоминает, не нужны ему такие защитники.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 23 июня 2021, 14:10

      Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. А вот с того, кто поставил такого пианиста играть на главном концерте главную партию, спросить не мешло бы. Вопрос у меня к нему такой: В РПЛ и Спартак и Зенит и ЦСКА играют в атаку. Сборная укомплектована игроками этих трех команд. Какого черта ваша сборная играла от обороны даже с финнами? Какого черта она вообще играла от обороны, если игра в обороне -- ее общепризнанное слабое место? Зачем надо было заставлять Зобнина, Кузяева и других игроков, сильных именно в атаке, играть сзади?

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Вомбат 23 июня 2021, 15:17

      так вот они и пожарят, как молодые, а Чабан в сторонке, не при делах)))

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Вомбат 23 июня 2021, 16:56

      Этот вопрос надо адресовать "усатому",как тренер он себя уже изжил в сборной!

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 23 июня 2021, 13:54

      Втаптывают в грязь Зобнина как раз те, которые до сих пор этот момент обмусоливают. Другими словами "сыпят соль на рану". Всё! Забыть и двигаться дальше.

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