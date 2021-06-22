16-летний Пиняев забил гол и отдал ассист в дебютном матче за «Крылья Советов»

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев, находящийся на просмотре в «Крыльях Советов», забил гол и отдал голевую передачу в товарищеском матче с сербским «Спартаком» (5:0).

16-летний форвард забил дебютный мяч за «Крылья» спустя полторы минуты после выхода на замену во втором тайме.