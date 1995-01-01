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    16-летний Пиняев забил гол и отдал ассист в дебютном матче за «Крылья Советов»

    Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев, находящийся на просмотре в «Крыльях Советов», забил гол и отдал голевую передачу в товарищеском матче с сербским «Спартаком» (5:0).

    16-летний форвард забил дебютный мяч за «Крылья» спустя полторы минуты после выхода на замену во втором тайме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2949

      FENIX-SL 55 минут назад

      кстати если выпускали бы вот таких ребят в основной команде..хуже не стало бы
      а эмоций положительных было бы больше
      вспомните игру ростова составом школьников

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