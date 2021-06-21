Итальяно согласился возглавить «Фиорентину». Зарплата – 1,2 миллиона в год

Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно может уйти в «Фиорентину».

По информации журналиста Николо Скиры, сейчас клубы ведут переговоры о размере компенсации за переход 43-летнего специалиста.

Сам Итальяно уже договорился с «Фиорентиной» о контракте по схеме «2+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.