Итальяно согласился возглавить «Фиорентину». Зарплата – 1,2 миллиона в год

Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно может уйти в «Фиорентину».
По информации журналиста Николо Скиры, сейчас клубы ведут переговоры о размере компенсации за переход 43-летнего специалиста.
Сам Итальяно уже договорился с «Фиорентиной» о контракте по схеме «2+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.
- Клуб из Флоренции ищет замену Дженнаро Гаттузо, который покинул тренерский пост через три недели после назначения.
- За «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
Источник: Твиттер Николо Скиры