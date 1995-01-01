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    Ярмоленко, Зинченко и Яремчук – в старте Украины. Алаба, Арнаутович и Забитцер выйдут у Австрии

    Стали известны стартовые составы сборных Украины и Австрии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

    Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лайнер, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Забитцер, Гриллич, Арнаутович.

    • Матч состоится в Бухаресте.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Украина выйдет из группы со второго места, если не проиграет Австрии.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии25
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      Рейтинг: +7696

      житель СПб 3 минуты назад

      Что-то после перерыва украинцы начали много грубить... Но судья пока играть дает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4337

      solodealer 9 минут назад

      Кстати, замечу: следя за "своими" и за лучшими в разных группах, мы порой не замечаем крепких середняков - скрытых фаворитов.
      Уэльс очень приличен оказался... Вот тут эти австрийцы - просто молодцы! Приятно посмотреть!

      1
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      Рейтинг: +7696

      житель СПб 15 минут назад

      Первый тайм украинцы играют в худшем стиле российской сборной. Кто бежит назад?! Ярмоленко! То есть лидеры отрабатывают и впереди, и в центре, и в обороне... Очень не хочу, чтобы сборная России играла сегодня так же.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4337

      solodealer > житель СПб 12 минут назад

      с я зыка снял!))) Просто оторопь берёт от этих "останков СССР"))) Что наших - остинских, что хохлятских...+

      1
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      Рейтинг: +4337

      solodealer 21 минуту назад

      Очень жаль... В самой важной игре украинцы показывают... самую неважную свою игру на турнире... очень жаль...Но.. австрийцы выглядят сильнее и Украине придётся покинуть Евро... если вдруг что-то или кто-то их не разбудит в перерыве..

      2
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      Рейтинг: +7696

      житель СПб > solodealer 17 минут назад

      Ну, игра еще идет. Результат пока не известен...

      2
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      Рейтинг: +4337

      solodealer > житель СПб 14 минут назад

      Да просто жалко неиспользованный потенциал! Могут, ведь. А тут... ноги встыках ставят слабо, в обыгрыш идут примитивно, пас - лучше не нада.... Сала, что ли, на ночь недоели?
      Да и гра из за этого превращается просто в избиение: австрияки уже три должны были вкатить! ФУТБОЛУ ОХОТА!))++

      1
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      Рейтинг: +12

      РоMаН 26 минут назад

      ))

      0
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      Рейтинг: +12

      РоMаН 27 минут назад

      Думаю и Украина и Россия должны пройти дальше... И уже в финале решить, кто же сильнее.

      2
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      Рейтинг: +4337

      solodealer > РоMаН 23 минуты назад

      ...пройти дальше НА ВЫХОД и решить, кто сильнее в беспилотниках...)+

      1
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      Рейтинг: +7696

      житель СПб > solodealer 14 минут назад

      Вот только не это. Это - не смешно, не тема для шуток...

      0
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      Рейтинг: +48345

      portero 1 час назад

      Соседям победы!

      4
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      Рейтинг: -119

      Землякруглая 1 час назад

      Хохлы , на колени перед н.и.г.е.р.а.м.и и гетры радужные натянули в поддержку лгбт.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +391

      black and yellow > Землякруглая 13 минут назад

      интересно, зачем они тебя поддерживают

      1
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      Рейтинг: +159

      стоп кран 1 час назад

      Украина вперед !

      3
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      Рейтинг: +7230

      GoLenaStop 1 час назад

      Укрофашистам желаю поражения!
      Они забыли киевский стадион СТАРТ....
      И памятник Лобановскому.
      Радует, что поражение неизбежно!

      6
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      ...
      Рейтинг: +159

      стоп кран > GoLenaStop 1 час назад

      Зомбанутая жертва кисельсоловейТВ ....Печалька.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +391

      black and yellow > GoLenaStop 1 час назад

      беги скабееву смотреть ,не отвлекайся на футбол

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7833

      knikos > стоп кран 1 час назад

      А ты иди , Ган...ммм ...Гордона смотри . А нехило так его ведущая поддела .

      4
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      ...
      Рейтинг: +7833

      knikos > black and yellow 1 час назад

      Ты лучше Сару посмотри , она дело говорит . В том числе и об Хохляндии !

      4
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      Рейтинг: +7696

      житель СПб > стоп кран 13 минут назад

      А Вы что здесь делаете, "стоп кран"? И зачем?

      0
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      Рейтинг: +7696

      житель СПб > black and yellow 10 минут назад

      А Вы то зачем тогда сюда пришли? Мы здесь - о футболе, многие (и я) желают победы - кто пишет - соседям, я настаиваю - родственникам, хоть и с затуманенными мозгами - теми, кто Россию ненавидит. Так у Вас наверняка есть свой, украинский сайт -зачем Вы здесь?

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      Рейтинг: +159

      стоп кран > житель СПб 7 минут назад

      с затуманенными мозгами =====Про себя и сказал, еще одна зомбанутая жертва кисельсоловейТВ.

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