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  • Ярмоленко, Зинченко и Яремчук – в старте Украины. Алаба, Арнаутович и Забитцер выйдут у Австрии

Ярмоленко, Зинченко и Яремчук – в старте Украины. Алаба, Арнаутович и Забитцер выйдут у Австрии

21 июня 2021, 17:59
19

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Австрии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лайнер, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Забитцер, Гриллич, Арнаутович.

  • Матч состоится в Бухаресте.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.
  • Украина выйдет из группы со второго места, если не проиграет Австрии.

Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Украина Австрия
Комментарии (19)
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Кирилл Михайлов
1624288610
Победы Украине!
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GoLenaStop
1624288867
Укрофашистам желаю поражения! Они забыли киевский стадион СТАРТ.... И памятник Лобановскому. Радует, что поражение неизбежно!
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portero
1624291013
Соседям победы!
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РоMаН
1624294127
Думаю и Украина и Россия должны пройти дальше... И уже в финале решить, кто же сильнее.
Ответить
РоMаН
1624294188
))
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житель СПб
1624294864
Первый тайм украинцы играют в худшем стиле российской сборной. Кто бежит назад?! Ярмоленко! То есть лидеры отрабатывают и впереди, и в центре, и в обороне... Очень не хочу, чтобы сборная России играла сегодня так же.
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житель СПб
1624295576
Что-то после перерыва украинцы начали много грубить... Но судья пока играть дает.
Ответить
житель СПб
1624296869
А вот в целом Украина играет во втором тайме хорошо! Временами - очень хорошо. Что же они в 1 тайме так не играли?!
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РоMаН
1624298612
Третьи места еще имеют шансы вроде на проход дальше?
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