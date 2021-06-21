Ярмоленко, Зинченко и Яремчук – в старте Украины. Алаба, Арнаутович и Забитцер выйдут у Австрии

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Австрии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лайнер, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Забитцер, Гриллич, Арнаутович.
- Матч состоится в Бухаресте.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Украина выйдет из группы со второго места, если не проиграет Австрии.
Источник: сайт УЕФА