Тренер Финляндии Канерва – о матче с Бельгией: «Можем занять первое место в группе»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

«С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону.

Думаю, только наша команда верила в то, что мы окажемся в нынешней ситуации. Мы, конечно же, мечтали об этом. Сперва мечтали о выходе в финальную стадию, теперь – об участии в плей-офф», – сказал Канерва.