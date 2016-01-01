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    Тренер Финляндии Канерва – о матче с Бельгией: «Можем занять первое место в группе»

    Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

    «С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону.

    Думаю, только наша команда верила в то, что мы окажемся в нынешней ситуации. Мы, конечно же, мечтали об этом. Сперва мечтали о выходе в финальную стадию, теперь – об участии в плей-офф», – сказал Канерва.

    • Для Финляндии это дебютный Евро/ЧМ.
    • Финляндия сыграет с Бельгией сегодня, 21 июня. Начало встречи – в 22:00 мск.
    • Параллельно с этой встречей начнется матч РоссияДания.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1535

      Spirit_78 11 минут назад

      Это называется "головокружение от успехов".

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      Рейтинг: +86647

      zigbert 1 час назад

      Если бы в этой Финляндии еще играл такой игрок как Литманен, задача упростилась бы. Однако невыполнимых задач не бывает. Все в ваших руках.

      0
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      Рейтинг: +713

      Князев 2 часа назад

      Самонадеянный идиот.

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      Рейтинг: +48331

      portero 2 часа назад

      Конечно можете, осталось Бельгию обыграть и всё...

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