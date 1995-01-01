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    «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» попросили Собянина допускать на матчи вакцинированных сверх квоты

    ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову.

    «4 столичных клуба РПЛ выступили с совместным обращением к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с предложениями, которые, с одной стороны, будут стимулировать вакцинацию граждан и позволят, таким образом, поддержать борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а, с другой, минимизируют экономические потери команд и стабилизируют их финансовое положение в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве.

    Клубы просят, в частности, рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.

    Также инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей и готовы также рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19.

    По мнению руководителей московских клубов эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания», – сказано в заявлении клубов.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9389

      Литейный4 28 минут назад

      На закрывашке можно включить дополнительную квоту привитых от свиного гриппа. Гыгыгы

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