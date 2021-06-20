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  • Евро-2020. Италия обыграла Уэльс, дубль Шакири принес Швейцарии победу над Турцией

Евро-2020. Италия обыграла Уэльс, дубль Шакири принес Швейцарии победу над Турцией

20 июня 2021, 20:51
7

Закончились два матча 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Италия с минимальным счетом переиграла Уэльс и вышла из группы А с первого места. Гол забил Маттео Пессина.

Швейцария благодаря дублю Джердана Шакири победила Турцию (3:1) и финишировала третьей. Турки – четвертые.

Евро-2020. Группа А. 2-й тур

Италия – Уэльс – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пессина, 39.

Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Белотти, Пессина (Кастровилли, 87), Эмерсон, Кьеза, Бонуччи (Ачерби, 46), Бернардески (Распадори, 75), Бастони, Толой.

Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс (Дэвис, 86), Родон, Аллен (Льюитт, 86), Рэмзи, Бэйл (Брукс, 86), К. Робертс, Ампаду, Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Уилсон, 74).

Удаления: нет – Ампаду, 55.

Швейцария – Турция – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Сеферович, 6; 2:0 – Шакири, 26; 2:1 – Кахведжи, 62; 3:1 – Шакири, 68.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Италия Уэльс Швейцария Турция
Комментарии (7)
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МВС
1624212567
Групповой этап Италия прошла на отлично.но самое трудное испытание,как всегда,впереди.
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zigbert
1624212907
Интересный и результативный получился матч Швейцария -Турция. Турки решили в последней игре показать на что они способны. Они много били по воротам и если бы не вратарь швейцарцев Зоммер, счет мог бы быть для них более приличным. Все голы были на загляденье.
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житель СПб
1624213576
Пока Италия - лучшая команда на Евро!
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JTherry
1624213716
в группе А - без особых сюрпризов, Италия - первая...! пока - идеальная игра на ЧЕ-20...
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Боцман59rus
1624213965
- соперники у Италии мертвые, плюс три домашних матча, было бы странно, видеть их на любом другом месте, кроме первого
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portero
1624214175
Манчинни решил всех кто не играл на поле выпустить, молодец! пусть практики наберутся , не номер отбывали, чуток на поле поиграли все.
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wago42
1624214657
vp-tennis.com - вот на этом ресурсе я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Инсайдерская информация!!!
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