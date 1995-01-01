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    Евро-2020. Италия обыграла Уэльс, дубль Шакири принес Швейцарии победу над Турцией

    Закончились два матча 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Италия с минимальным счетом переиграла Уэльс и вышла из группы А с первого места. Гол забил Маттео Пессина.

    Швейцария благодаря дублю Джердана Шакири победила Турцию (3:1) и финишировала третьей. Турки – четвертые.

    Евро-2020. Группа А. 2-й тур

    Италия – Уэльс – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Пессина, 39.

    Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Белотти, Пессина (Кастровилли, 87), Эмерсон, Кьеза, Бонуччи (Ачерби, 46), Бернардески (Распадори, 75), Бастони, Толой.

    Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс (Дэвис, 86), Родон, Аллен (Льюитт, 86), Рэмзи, Бэйл (Брукс, 86), К. Робертс, Ампаду, Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Уилсон, 74).

    Удаления: нет – Ампаду, 55.

    Швейцария – Турция – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сеферович, 6; 2:0 – Шакири, 26; 2:1 – Кахведжи, 62; 3:1 – Шакири, 68.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      wago42 1 час назад

      vp-tennis.com - вот на этом ресурсе я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Инсайдерская информация!!!

      0
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      Рейтинг: +48320

      portero 1 час назад

      Манчинни решил всех кто не играл на поле выпустить, молодец!
      пусть практики наберутся , не номер отбывали, чуток на поле поиграли все.

      0
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      Рейтинг: +23090

      Боцман59rus 1 час назад

      - соперники у Италии мертвые, плюс три домашних матча, было бы странно, видеть их на любом другом месте, кроме первого

      1
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      Рейтинг: +14703

      JTherry 1 час назад

      в группе А - без особых сюрпризов, Италия - первая...! пока - идеальная игра на ЧЕ-20...

      0
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      Рейтинг: +7689

      житель СПб 1 час назад

      Пока Италия - лучшая команда на Евро!

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      Рейтинг: +86640

      zigbert 2 часа назад

      Интересный и результативный получился матч Швейцария -Турция. Турки решили в последней игре показать на что они способны. Они много били по воротам и если бы не вратарь швейцарцев Зоммер, счет мог бы быть для них более приличным. Все голы были на загляденье.

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      Рейтинг: +1331

      МВС 2 часа назад

      Групповой этап Италия прошла на отлично.но самое трудное испытание,как всегда,впереди.

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