Евро-2020. Италия обыграла Уэльс, дубль Шакири принес Швейцарии победу над Турцией

Закончились два матча 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Италия с минимальным счетом переиграла Уэльс и вышла из группы А с первого места. Гол забил Маттео Пессина.
Швейцария благодаря дублю Джердана Шакири победила Турцию (3:1) и финишировала третьей. Турки – четвертые.
Евро-2020. Группа А. 2-й тур
Гол: 1:0 – Пессина, 39.
Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Белотти, Пессина (Кастровилли, 87), Эмерсон, Кьеза, Бонуччи (Ачерби, 46), Бернардески (Распадори, 75), Бастони, Толой.
Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс (Дэвис, 86), Родон, Аллен (Льюитт, 86), Рэмзи, Бэйл (Брукс, 86), К. Робертс, Ампаду, Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Уилсон, 74).
Удаления: нет – Ампаду, 55.
Швейцария – Турция – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Сеферович, 6; 2:0 – Шакири, 26; 2:1 – Кахведжи, 62; 3:1 – Шакири, 68.