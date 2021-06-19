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    Зобнин: «В сборной России больше всех любят спорить Соболев с Дзюбой»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин назвал самых спорящих игроков в команде. Один из них – партнер Зобнина по «Спартаку».

    «Кто любит спорить? Александр Соболев с Артемом Дзюбой», – считает спартаковец.

    • Год назад между Дзюбой и Соболевым случилась стычка в кубковом матче «Зенит» – «Спартак».
    • Также Дзюбу считают самым неповоротливым игроком команды.
    • 21 июня Россия проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.

    Кузяев: «Очевидно, Дзюба – самый веселый в сборной России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    19.06.2021 22:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7331

      САДЫЧОК 2 часа назад

      К , сожалению вести из сборной , больше напоминают вести из дурдома !

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      Рейтинг: +6065

      playsh 2 часа назад

      На поле их обоих в основу,там и пусть спорят.Задолбал уже чабан одиноким и праворуким Дзюбой.

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