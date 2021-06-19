Зобнин: «В сборной России больше всех любят спорить Соболев с Дзюбой»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин назвал самых спорящих игроков в команде. Один из них – партнер Зобнина по «Спартаку».
«Кто любит спорить? Александр Соболев с Артемом Дзюбой», – считает спартаковец.
- Год назад между Дзюбой и Соболевым случилась стычка в кубковом матче «Зенит» – «Спартак».
- Также Дзюбу считают самым неповоротливым игроком команды.
- 21 июня Россия проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.
Кузяев: «Очевидно, Дзюба – самый веселый в сборной России»
Источник: ютуб-канал сборной России