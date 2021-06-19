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    Кузяев: «Мы готовы дать отпор Дании. Не нужно отсиживаться в обороне»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

    «Атмосфера замечательная. Мы в предвкушении матча с Данией. Все с нетерпением ждем этой игры. Все ребята сосредоточены, надеемся показать хорошую игру.

    Считаю, что не нужно отсиживаться в обороне, нужно действовать смело. Думаю, мы способны показать агрессивный футбол. Надеемся на лучшее.

    Более чем уверен, что с первых минут датчане включат сумасшедший прессинг, будут много атаковать, владеть мячом, но мы к этому готовы. Мы наигрываем свою тактику, свои комбинации. Мы готовы дать отпор Дании.

    В матче с Финляндией нас немного подвела реализация, но не скажу, что только это отрабатываем. Все понимают, что с Данией может не быть много моментов, и надо их реализовывать. Надеюсь, фортуна будет на нашей стороне», – сказал Кузяев.

    • Россия и Дания сыграют в понедельник, 21 июня.
    • Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +48189

      portero 3 минуты назад

      Ваш план на игру таков, верится с трудом...
      За фарт выпью, единственное что может нам помочь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +489

      Brabus71 6 минут назад

      Кузяев норм, Оздоев конечно один из главных недоразумений в сборной, на такой важной позиции и такой мертвый игрок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4796

      Каратель 1 час назад

      хорошо было если бы ты в запасе остался,вместе с оздоевым и зюпой

      0
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      ...
      Рейтинг: +1172

      Ловкий Бубен > Каратель 34 минуты назад

      Что ты несёшь, Кузяев наш лучший полузащитник ну или один из лучших , пытаюсь понять твою безмозглую фразу , это потому что они из Зенита ? Не д оношенный , сколько лет тебе , мозг маллюска и тот пропитый ?

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