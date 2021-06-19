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  • Кузяев: «Мы готовы дать отпор Дании. Не нужно отсиживаться в обороне»

Кузяев: «Мы готовы дать отпор Дании. Не нужно отсиживаться в обороне»

19 июня 2021, 16:44
11

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

«Атмосфера замечательная. Мы в предвкушении матча с Данией. Все с нетерпением ждем этой игры. Все ребята сосредоточены, надеемся показать хорошую игру.

Считаю, что не нужно отсиживаться в обороне, нужно действовать смело. Думаю, мы способны показать агрессивный футбол. Надеемся на лучшее.

Более чем уверен, что с первых минут датчане включат сумасшедший прессинг, будут много атаковать, владеть мячом, но мы к этому готовы. Мы наигрываем свою тактику, свои комбинации. Мы готовы дать отпор Дании.

В матче с Финляндией нас немного подвела реализация, но не скажу, что только это отрабатываем. Все понимают, что с Данией может не быть много моментов, и надо их реализовывать. Надеюсь, фортуна будет на нашей стороне», – сказал Кузяев.

  • Россия и Дания сыграют в понедельник, 21 июня.
  • Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
  • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат Европы Россия Дания Кузяев Далер
Комментарии (11)
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Каратель помойников
1624111228
хорошо было если бы ты в запасе остался,вместе с оздоевым и зюпой
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Brabus71
1624117921
Кузяев норм, Оздоев конечно один из главных недоразумений в сборной, на такой важной позиции и такой мертвый игрок
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portero
1624118133
Ваш план на игру таков, верится с трудом... За фарт выпью, единственное что может нам помочь.
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Боцман59rus
1624126230
интересно, они матчи других команд смотрят, осознают что в футбол нужно играть, как другие команды, а не мучатся на поле, ввергая своих болельщиков, в беспросветную депрессию
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владимир миронов
1624129718
А лучше всего играть, и не делать громких заявлений.А то у вас язык быстрей мозгов бежит.
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NewLife
1624129792
Дадим отпор Дании - воткнем им сев. поток 2.
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Plyash
1624136482
Дать им отпор,это значит лечь Дании не более двух мячей?
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