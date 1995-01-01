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    Григорий Иванов: «Я бы не поддержал обязательную вакцинацию для фанатов. Как можно насильно заставлять людей?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал инициативу впускать зрителей на российские стадионы только со сертификатом о вакцинации от коронавируса. Он ее не поддержал.

    «Мы видим, что ситуация не становится лучше и людей активно призывают вакцинироваться. Если текущее положение придeт к тому, что на игры чемпионата России будут впускать только по сертификату о вакцинации, то нам просто придeтся принять это.

    Но я считаю, что каждый должен решать сам, вакцинировать или нет. Я бы, наверное, не поддержал инициативу об обязательной вакцинации для футбольных фанатов. Как можно насильно заставлять людей? Хотя ситуация во всeм мире такая, что я не знаю, как правильно поступать», – сказал Иванов.

    • В Москве вновь закрыли массовые зрелищные мероприятия.
    • В ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4773

      sochi-2013 1 час назад

      Не хочешь- смотри телевизор. Нехер заразу разносить!

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