Григорий Иванов: «Я бы не поддержал обязательную вакцинацию для фанатов. Как можно насильно заставлять людей?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал инициативу впускать зрителей на российские стадионы только со сертификатом о вакцинации от коронавируса. Он ее не поддержал.

«Мы видим, что ситуация не становится лучше и людей активно призывают вакцинироваться. Если текущее положение придeт к тому, что на игры чемпионата России будут впускать только по сертификату о вакцинации, то нам просто придeтся принять это.

Но я считаю, что каждый должен решать сам, вакцинировать или нет. Я бы, наверное, не поддержал инициативу об обязательной вакцинации для футбольных фанатов. Как можно насильно заставлять людей? Хотя ситуация во всeм мире такая, что я не знаю, как правильно поступать», – сказал Иванов.