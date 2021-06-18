Депутат Свищев: «Если ситуация с коронавирусом не улучшится, сезон РПЛ начнется без зрителей»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев не исключил, что новый сезон РПЛ начнется при пустых трибунах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.

«Если ситуация не улучшится, то футбольный сезон начнется без зрителей. Здесь ничего удивительного нет, потому что самое главное – это здоровье наших граждан. Меры эти нужно принимать, как должное. Сами мы немножко расслабились, прививки идут не тем темпом, которым хотелось бы. Коллективный иммунитет у нас не сформирован.

Самое главное, что спорт должен быть в любом случае. Спортивные матчи и соревнования не должны отменяться. Если ситуация не позволит проводить турнир со зрителями, то надо проводить без них», – сказал Свищев.