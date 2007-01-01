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    Депутат Свищев: «Если ситуация с коронавирусом не улучшится, сезон РПЛ начнется без зрителей»

    Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев не исключил, что новый сезон РПЛ начнется при пустых трибунах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.

    «Если ситуация не улучшится, то футбольный сезон начнется без зрителей. Здесь ничего удивительного нет, потому что самое главное – это здоровье наших граждан. Меры эти нужно принимать, как должное. Сами мы немножко расслабились, прививки идут не тем темпом, которым хотелось бы. Коллективный иммунитет у нас не сформирован.

    Самое главное, что спорт должен быть в любом случае. Спортивные матчи и соревнования не должны отменяться. Если ситуация не позволит проводить турнир со зрителями, то надо проводить без них», – сказал Свищев.

    • Старт нового сезона РПЛ запланирован на 23 июля.
    • Весь календарь чемпионата – тут.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11252

      paracetamol 8 минут назад

      Свищ тебе в задницу, епутат Свищев!

      0
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      Рейтинг: +6006

      Cleaner 1 час назад

      Как было бы хорошо, если бы сезон РПЛ начался БЕЗ ДЕПУТАТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!

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