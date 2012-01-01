Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Делэни: «В игре с Бельгией нас подгонял сумасшедший попутный ветер. Мы не воспользовались им»

    Полузащитник сборной Дании Томас Делэни прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (1:2).

    «Хороший матч получился. Мы мощно начали. На «Паркене» нас в спину подгонял сумасшедший попутный ветер – это было изумительно. Мы не преминули им воспользоваться.

    Мы смирились с тем, что нам тяжело было снова оказаться здесь и петь национальный гимн. Собираясь вместе в круг перед игрой, мы жмем воображаемую кнопку и говорим: «А теперь выложимся по полной».

    Подготовились мы хорошо, и ждали этого несколько лет, чем теперь очень горжусь», – сказал Делэни.

    • В понедельник, 21 июня, Дания сыграет с Россией.
    • Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

    Тренер сборной Дании Хьюлманд: «Уже думаю о россиянах. Сделаем все возможное, чтобы обыграть их»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86528
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66326
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru