Делэни: «В игре с Бельгией нас подгонял сумасшедший попутный ветер. Мы не воспользовались им»

Полузащитник сборной Дании Томас Делэни прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (1:2).

«Хороший матч получился. Мы мощно начали. На «Паркене» нас в спину подгонял сумасшедший попутный ветер – это было изумительно. Мы не преминули им воспользоваться.

Мы смирились с тем, что нам тяжело было снова оказаться здесь и петь национальный гимн. Собираясь вместе в круг перед игрой, мы жмем воображаемую кнопку и говорим: «А теперь выложимся по полной».

Подготовились мы хорошо, и ждали этого несколько лет, чем теперь очень горжусь», – сказал Делэни.

В понедельник, 21 июня, Дания сыграет с Россией.

Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.

По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

Тренер сборной Дании Хьюлманд: «Уже думаю о россиянах. Сделаем все возможное, чтобы обыграть их»