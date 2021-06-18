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  • Витория: «Складывается ощущение, что мы уже долго находимся в «Спартаке»

Витория: «Складывается ощущение, что мы уже долго находимся в «Спартаке»

18 июня 2021, 01:39
13

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория доволен условиями для подготовки команды.

«Отличные условия – что на стадионе, что на базе. Хотел отдельно сказать спасибо за то, как здесь организована вся работа. Ничего не нужно просить, всe уже готово.

Складывается ощущение, что мы долго тут находимся. Настолько быстро прошла адаптация, быстро удаeтся найти общий язык с теми людьми, которые работают в «Спартаке», – сказал португальский специалист.

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Предупредил футболистов «Спартака», что нас ждет большая и очень непростая работа»

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (13)
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Дядя Серёжа
1623980204
Мы.. Я - 62 года, а вы?
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docndoc
1623995613
Уже так устал???)))
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Plyash
1623999090
"...ощущение,что мы уже долго находимся в Спартаке..." А нет ещё ощущения,что пора уже сваливать?
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Max Bobr
1624001125
Походу трепло
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NewLife
1624005690
С Салиховой уже подружился ?
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ivany4
1624018342
Быстро же ты перетрудился.. Наверное уже зачеркиваешь числа в календарике?))
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