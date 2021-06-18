Витория: «Складывается ощущение, что мы уже долго находимся в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория доволен условиями для подготовки команды.

«Отличные условия – что на стадионе, что на базе. Хотел отдельно сказать спасибо за то, как здесь организована вся работа. Ничего не нужно просить, всe уже готово.

Складывается ощущение, что мы долго тут находимся. Настолько быстро прошла адаптация, быстро удаeтся найти общий язык с теми людьми, которые работают в «Спартаке», – сказал португальский специалист.

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

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