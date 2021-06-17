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    Витория: «Предупредил футболистов «Спартака», что нас ждет большая и очень непростая работа»

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после первой тренировки с командой.

    «Знакомство и тренировка оставили очень приятное впечатление. Новый сезон, новый тренер – все это способствует тому, что игроки горят желанием себя показать.

    На собрании я пожелал всем ребятам удачи и предупредил, что нас ждет большая и очень непростая работа», – сказал португальский специалист.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5996

      Cleaner 43 минуты назад

      А футболисты Спартака предупредили тренера Виторию, что они НЕ ЛЮБЯТ много и "очень непросто" трудиться?..)

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