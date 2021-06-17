Витория: «Предупредил футболистов «Спартака», что нас ждет большая и очень непростая работа»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после первой тренировки с командой.
«Знакомство и тренировка оставили очень приятное впечатление. Новый сезон, новый тренер – все это способствует тому, что игроки горят желанием себя показать.
На собрании я пожелал всем ребятам удачи и предупредил, что нас ждет большая и очень непростая работа», – сказал португальский специалист.
- Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
- Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.
Источник: Официальный сайт «Спартака»