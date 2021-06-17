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    Витория провел первую тренировку в «Спартаке»

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория приступил к работе.

    В четверг, 17 июня, португалец провел первую тренировку с командой.

    Пресс-служба московского клуба выложила в твиттере видео с занятия.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +48090

      portero 24 минуты назад

      Ну наконец-то работать начал ...
      С началом сезона может услышим объективный комментарий, а не предвыборные обещания, как Спартак будет всех рвать....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21020

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Будто из пивбара мужички только-что вышли.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22786

      Боцман59rus 1 час назад

      Витя думает- Пожалуйста, не говорите ему, что меня на место защитника покупали...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15190

      derrik2000 2 часа назад

      Ощущение было, как будто он Мозеса дразнит. ))))))))))

      2
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