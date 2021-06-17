Витория провел первую тренировку в «Спартаке»

Ну наконец-то работать начал ...
С началом сезона может услышим объективный комментарий, а не предвыборные обещания, как Спартак будет всех рвать....
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория приступил к работе.
В четверг, 17 июня, португалец провел первую тренировку с командой.
Пресс-служба московского клуба выложила в твиттере видео с занятия.
- Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
- Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.
Первая тренировка для Руя Витории #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/DitYZc0ysN— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 17, 2021