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    Black Mirror: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере 4 миллионов. Годовой оклад – 3,5 миллиона

    Стало известно, сколько зарабатывал в «Спартаке» нападающий Александр Кокорин.

    По информации телеграм-канала Black Mirror, 30-летний форвард получил подписной бонус от клуба в размере 4 миллионов евро. Зарплата футболиста составляла 3,45 миллионов евро в год.

    • Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
    • Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах в составе московской команды.
    • «Фиорентина» купила нападающего за 4,5 миллиона евро.

    Зарема – о Кокорине: «Меня до сих пор трясет от этой фамилии»

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    Источник: телеграм-канал Black Mirror

    Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5457

      порт 15 минут назад

      10 игр, 8 лямов евро, не хило так.

      0
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      Рейтинг: +14596

      JTherry 21 минуту назад

      "зеркальные" очередной раз показали, что ШГ поднасрал Спартаку, помог себе с продажей Урунова (вспомните ролик Нобеля))... просто "святой Шамиль" показал, что ни Федун, ни Зарема, согласовавшая этот документ (куда знания по аудиту девались?), ничего не понимают в футболе и его финансовой стороне...

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      Рейтинг: +1395

      koli4ka 32 минуты назад

      ай да молодец Какоша.ай да богатырь.Герой народного Эпоса...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +66306

      insider_retro 34 минуты назад

      Это талант - что бы платили ему и за него, а ему за это ничего не было...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15185

      derrik2000 > insider_retro 17 минут назад

      Там, скорее всего, агент - ТАЛАНТИЩЕ! ))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20056

      slavutiq70 38 минут назад

      Ну что тут скажешь талант у Коки деньги зарабатывать , жаль только что всю жизнь так проходил в подающих самые большие надежды в России, а по большому счёты средний игрок даже для нашего чемпионата,,,

      2
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      Рейтинг: +15185

      derrik2000 41 минуту назад

      Всё правильно.
      Договоры нужно исполнять.
      Другое дело, что ДУМАТЬ НУЖНО, что составляешь, а потом, естественно, подписываешь.
      НЕ САМ, ведь, Кокошка договор составлял, а Спартак.
      Вот то-то и оно...

      2
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      Рейтинг: +48076

      portero 45 минут назад

      хороший трансфер. умеет Кока кидать клубы....

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