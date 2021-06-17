Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Black Mirror: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере 4 миллионов. Годовой оклад – 3,5 миллиона

Black Mirror: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере 4 миллионов. Годовой оклад – 3,5 миллиона

17 июня 2021, 18:39
23

Стало известно, сколько зарабатывал в «Спартаке» нападающий Александр Кокорин.

По информации телеграм-канала Black Mirror, 30-летний форвард получил подписной бонус от клуба в размере 4 миллионов евро. Зарплата футболиста составляла 3,45 миллионов евро в год.

  • Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
  • Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах в составе московской команды.
  • «Фиорентина» купила нападающего за 4,5 миллиона евро.

Зарема – о Кокорине: «Меня до сих пор трясет от этой фамилии»

Источник: телеграм-канал Black Mirror

Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1623944610
хороший трансфер. умеет Кока кидать клубы....
Ответить
derrik2000
1623944831
Всё правильно. Договоры нужно исполнять. Другое дело, что ДУМАТЬ НУЖНО, что составляешь, а потом, естественно, подписываешь. НЕ САМ, ведь, Кокошка договор составлял, а Спартак. Вот то-то и оно...
Ответить
slavа0508
1623945055
Ну что тут скажешь талант у Коки деньги зарабатывать , жаль только что всю жизнь так проходил в подающих самые большие надежды в России, а по большому счёты средний игрок даже для нашего чемпионата,,,
Ответить
insider_retro
1623945306
Это талант - что бы платили ему и за него, а ему за это ничего не было...
Ответить
koli4ka
1623945393
ай да молодец Какоша.ай да богатырь.Герой народного Эпоса...
Ответить
JTherry
1623946034
"зеркальные" очередной раз показали, что ШГ поднасрал Спартаку, помог себе с продажей Урунова (вспомните ролик Нобеля))... просто "святой Шамиль" показал, что ни Федун, ни Зарема, согласовавшая этот документ (куда знания по аудиту девались?), ничего не понимают в футболе и его финансовой стороне...
Ответить
порт
1623946425
10 игр, 8 лямов евро, не хило так.
Ответить
Oldtrafford83
1623948085
Это конечно позор,а коко больше аферист чем футболист!!!
Ответить
zigbert
1623959844
У нас всегда так бывает, сначала составят договор, выплатят и только потом начинают задумываться.
Ответить
vladimir-7
1623960599
Кокорин и его папа (агент игрока) правильно составили контракт и хорошо обули дилетантов в свинарнике
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
2
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
26
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
26
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
18
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+