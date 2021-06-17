Black Mirror: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере 4 миллионов. Годовой оклад – 3,5 миллиона

Стало известно, сколько зарабатывал в «Спартаке» нападающий Александр Кокорин.

По информации телеграм-канала Black Mirror, 30-летний форвард получил подписной бонус от клуба в размере 4 миллионов евро. Зарплата футболиста составляла 3,45 миллионов евро в год.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.

Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах в составе московской команды.

«Фиорентина» купила нападающего за 4,5 миллиона евро.

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