Black Mirror: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере 4 миллионов. Годовой оклад – 3,5 миллиона

10 игр, 8 лямов евро, не хило так.
Стало известно, сколько зарабатывал в «Спартаке» нападающий Александр Кокорин.
По информации телеграм-канала Black Mirror, 30-летний форвард получил подписной бонус от клуба в размере 4 миллионов евро. Зарплата футболиста составляла 3,45 миллионов евро в год.
- Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
- Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах в составе московской команды.
- «Фиорентина» купила нападающего за 4,5 миллиона евро.
Зарема – о Кокорине: «Меня до сих пор трясет от этой фамилии»
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