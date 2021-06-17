У Фернандеса нет структурных изменений в позвоночнике. Он может вернуться к тренировкам через несколько дней

Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший травму в матче с Финляндией (1:0), прошeл дополнительное углублeнное исследование на предмет возможного повреждения позвоночника и сотрясения мозга.

«Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Марио пройдeт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе», – сообщает пресс-служба сборной.