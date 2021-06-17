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  • У Фернандеса нет структурных изменений в позвоночнике. Он может вернуться к тренировкам через несколько дней

У Фернандеса нет структурных изменений в позвоночнике. Он может вернуться к тренировкам через несколько дней

17 июня 2021, 15:09
10

Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший травму в матче с Финляндией (1:0), прошeл дополнительное углублeнное исследование на предмет возможного повреждения позвоночника и сотрясения мозга.

«Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Марио пройдeт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе», – сообщает пресс-служба сборной.

  • Сборная России идет на втором месте в группе B с тремя очками.
  • В понедельник, 21 июня, Россия сыграет с Данией в Копенгагене.
  • Начало матча – в 22:00 мск.

Источник: телеграм-канал сборной России
Чемпионат Европы Россия Фернандес Марио
Комментарии (10)
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Добрый Бобер
1623932477
Ништяк!
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slavа0508
1623932717
Здоровья , чемпионат для него наверное закончен ,,,если только не пройдём в финал(шутка однако)
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oyabun
1623936541
Хорошо, что обошлось без серьезной травмы. Очень рады за Марио!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1623937790
******** отличное новость! Пронесло! ))
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Spirit_78
1623940083
Я правильно понимаю, что к матчу с Данией не восстановится?
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Muboraksho
1623948343
Желаем быстрее выздороветь и вернутся к матчу с Данией.
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portero
1623953901
Здоровья Марио, ЦСКА он очень нужен...
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zigbert
1623958598
Хорошо что так. По ощущению на экране все выглядело страшно.
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Enter2006
1623992217
Надеемся на скорейшее возвращение Марио, он очень нужен нашей сборной России!
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