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    У Фернандеса нет структурных изменений в позвоночнике. Он может вернуться к тренировкам через несколько дней

    Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший травму в матче с Финляндией (1:0), прошeл дополнительное углублeнное исследование на предмет возможного повреждения позвоночника и сотрясения мозга.

    «Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

    В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

    Марио пройдeт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе», – сообщает пресс-служба сборной.

    • Сборная России идет на втором месте в группе B с тремя очками.
    • В понедельник, 21 июня, Россия сыграет с Данией в Копенгагене.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1622

      _Kesh_Suntar_ 18 минут назад

      ******** отличное новость! Пронесло! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28177

      oyabun 39 минут назад

      Хорошо, что обошлось без серьезной травмы. Очень рады за Марио!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20049

      slavutiq70 1 час назад

      Здоровья , чемпионат для него наверное закончен ,,,если только не пройдём в финал(шутка однако)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5279

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ништяк!

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