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    Черчесов: «Финны сделали нам лучше, выиграв у Дании. Настраиваемся только на победу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

    «Во-первых, никто не застрахован от поражения от бельгийцев. Изначально понятно, что второй и третий матч были бы для нас важными и сложными. Другое дело, что команда знает расклад турнирной таблицы. Думаю, финны наоборот сделали нам лучше, выиграв у Дании.

    Я уже вчера сказал, что мы чувствуем поддержку, солидарны с теми, кто нас критикует, и с теми, кто нас поддерживает. И те, и те — правы. Это говорит, что они неравнодушны к нам и хотят от нас только побед. Поэтому мы настраиваемся только на победу», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4813

      Fusballer 43 минуты назад

      Ахаха, а Бельгия сделала вам лучше, разгромив вас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -137

      Землякруглая 1 час назад

      Вы и финам просрёте сейчас походу...(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2491

      panmon 1 час назад

      Я что-то не понял... Чем лучше то?
      Тем, что Дания будет играть на победу в последнем матче, там где должно хватать и ничьи?

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