Черчесов: «Финны сделали нам лучше, выиграв у Дании. Настраиваемся только на победу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

«Во-первых, никто не застрахован от поражения от бельгийцев. Изначально понятно, что второй и третий матч были бы для нас важными и сложными. Другое дело, что команда знает расклад турнирной таблицы. Думаю, финны наоборот сделали нам лучше, выиграв у Дании.

Я уже вчера сказал, что мы чувствуем поддержку, солидарны с теми, кто нас критикует, и с теми, кто нас поддерживает. И те, и те — правы. Это говорит, что они неравнодушны к нам и хотят от нас только побед. Поэтому мы настраиваемся только на победу», – сказал Черчесов.

Начало игры – в 16:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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