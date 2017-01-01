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    Сафонов, Миранчук и Дивеев – в старте сборной России на матч с Финляндией

    Стали известны стартовые составы сборных России и Финляндии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    Россия: Сафонов, Фернандес, Джикия, Дивеев, Баринов, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Миранчук, Головин, Дзюба.

    Запасные: Шунин, Дюпин, Евгеньев, Семeнов, Караваев, Фомин, Жемалетдинов, Макаров, Мухин, Черышев, Соболев, Заболотный.

    Финляндия: Градецки, Райтала, Араюури, Тойвио, О`Шонесси, Уронен, Луд, Шуллер, Похьянпало, Камара, Пукки.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии15
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      Рейтинг: +99

      SpartakFirst064 2 минуты назад

      Ну хоть Семенова с Шуниным убрал ,,,в принципе состав оптимальный из того что имеем ,,,

      0
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      Рейтинг: +309

      R_a_i_n 2 минуты назад

      ****, смотрю на состав и не могу понять кто где играть будет. У нас, что все в опорной будут?

      0
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      Рейтинг: +3682

      AtticusFinch 6 минут назад

      Оздоев Баринов Зобнин - зачем в 3 опорника играть, ещё и с Финами....Черчесов гений!в Матче с Бельгией ещё и мухин вышел 4 опорник))

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      Рейтинг: +7180

      FanatSerj > AtticusFinch 3 минуты назад

      с начало левого защитника найди, а то уже трех опорников насчитал )))

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      Рейтинг: +13151

      Garrincha58 8 минут назад

      почему играет Оздоев и Кузяев, а Д надо давно отправить в Зенит пусть там хохмачет

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      Рейтинг: +99

      SpartakFirst064 > Garrincha58 1 минуту назад

      Да в том то и дело что больше не кому играть,,,,,,вот кого бы ты поставил вместо???

      0
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      Рейтинг: +11212

      paracetamol 9 минут назад

      Без Шуньки продуем, а без Семенова - сольем крупно. Этим будет оправдывать лысый физрук результат матча, сказав, что на него давили!

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      Рейтинг: +2807

      Kollljan 15 минут назад

      Ну писец !!!!!! Сольет чабан финам.

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      Рейтинг: +1305

      кто там 18 минут назад

      Интересно что дивейка вякнет про Пукки?)

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      Рейтинг: +424

      Sanches65 19 минут назад

      Защиту обновил, понятно, а в нападении опять один Рукаку.

      1
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      Рейтинг: +96

      Solist345345 23 минуты назад

      И кто из них слева в защите?

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      Рейтинг: +7180

      FanatSerj > Solist345345 10 минут назад

      Баринов ..... наверное....

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      Рейтинг: +11212

      paracetamol > Solist345345 6 минут назад

      Кузю заставит бегать от и до! Да и зачем ему вообще защита. Помирать, так с музыкой, в атаке на минные поля!

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      Рейтинг: +254

      red-white fox > Solist345345 5 минут назад

      Или Зобнин...

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      Рейтинг: +10

      chezzz > Solist345345 2 минуты назад

      Чем интересно Караваев то хуже слева был бы... "Я художник ,я так вижу"

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