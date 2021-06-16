Сафонов, Миранчук и Дивеев – в старте сборной России на матч с Финляндией

Стали известны стартовые составы сборных России и Финляндии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Россия: Сафонов, Фернандес, Джикия, Дивеев, Баринов, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Миранчук, Головин, Дзюба.
Запасные: Шунин, Дюпин, Евгеньев, Семeнов, Караваев, Фомин, Жемалетдинов, Макаров, Мухин, Черышев, Соболев, Заболотный.
Финляндия: Градецки, Райтала, Араюури, Тойвио, О`Шонесси, Уронен, Луд, Шуллер, Похьянпало, Камара, Пукки.
- Начало игры – в 16:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт УЕФА