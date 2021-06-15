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Аршавин – об удалении Крыховяка: «Потому что нет Сухины»

15 июня 2021, 18:23
7

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал удаление полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка на Евро-2020. Хавбек «Локомотива» получил две желтые карточки в матче со Словакией (1:2).

– Довелось слышать мнение, что Крыховяк получил удаление, потому что в чемпионате России такие карточки не дают…

– Потому что нет Сухины. В сборной Польши. А теперь и в «Локомотиве».

  • Сухина – бывший судья.
  • Он был начальником команды «Локомотива» с 2017 года по июнь 2021-го.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Локомотив Польша Аршавин Андрей Крыховяк Гжегож Сухина Станислав
Комментарии (7)
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zra78
1623771589
Аххаха,ещё один сухинофил....)))))
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Fusballer
1623772846
Да ну этого вашего Сухину. Всем известно, что в работе с судьями равных Федуну нет.
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житель СПб
1623779646
Да все уже об этом сказали и это подтвердили.. Все понятно.
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фанат джигурды
1623780683
Кто здесь глупость обронил? Чипсоед- Сухинофил
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Паровоз888
1623785865
Дура пошутила.
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Томик
1623790804
Зря так Андрей. Ведь всем известно, что Сухина здороваться к судьям ходит. А его, к тому же, ещё и штрафуют за это негодяи.
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