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    Аршавин – об удалении Крыховяка: «Потому что нет Сухины»

    Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал удаление полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка на Евро-2020. Хавбек «Локомотива» получил две желтые карточки в матче со Словакией (1:2).

    – Довелось слышать мнение, что Крыховяк получил удаление, потому что в чемпионате России такие карточки не дают…

    – Потому что нет Сухины. В сборной Польши. А теперь и в «Локомотиве».

    • Сухина – бывший судья.
    • Он был начальником команды «Локомотива» с 2017 года по июнь 2021-го.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4741

      Fusballer 14 минут назад

      Да ну этого вашего Сухину. Всем известно, что в работе с судьями равных Федуну нет.

      0
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      Рейтинг: +30404

      zra78 35 минут назад

      Аххаха,ещё один сухинофил....)))))

      0
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      Рейтинг: +300

      R_a_i_n > zra78 27 минут назад

      Так то правильно сказал чипсоед.

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