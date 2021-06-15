Аршавин – об удалении Крыховяка: «Потому что нет Сухины»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал удаление полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка на Евро-2020. Хавбек «Локомотива» получил две желтые карточки в матче со Словакией (1:2).
– Довелось слышать мнение, что Крыховяк получил удаление, потому что в чемпионате России такие карточки не дают…
– Потому что нет Сухины. В сборной Польши. А теперь и в «Локомотиве».
- Сухина – бывший судья.
- Он был начальником команды «Локомотива» с 2017 года по июнь 2021-го.
Источник: «Матч ТВ»