Аршавин – об удалении Крыховяка: «Потому что нет Сухины»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал удаление полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка на Евро-2020. Хавбек «Локомотива» получил две желтые карточки в матче со Словакией (1:2).

– Довелось слышать мнение, что Крыховяк получил удаление, потому что в чемпионате России такие карточки не дают…

– Потому что нет Сухины. В сборной Польши. А теперь и в «Локомотиве».