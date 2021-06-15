Семак: «Не имеем представления, когда сможем собрать всю команду. Это главная проблема «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к новому сезону. Клуб начал летние сборы в Санкт-Петербурге.

– Пауза между прошлым сезоном и началом подготовки к следующему вышла, как всегда, краткосрочной. Расскажите, получилось ли перезагрузиться и настроиться на новую кампанию?

– Мне кажется, что пауза хорошая, но, к сожалению, не для всех, и в этом главная проблема и сложность в подготовке. Даже не имеем представления, когда мы сможем собрать всю команду, даже набрать футболистов на один состав. Это влияет на нашу подготовку. На сегодняшний день в нашем распоряжении только восемь полевых игроков. «Зенит»-2 сегодня играет и заканчивает чемпионат для себя; потом, не дав возможности отдохнуть ребятам, мы привлечем какое-то количество игроков к тренировкам. По поводу вторых сборов посмотрим, кого сможем взять. Это будет зависеть от выступления наших сборников.

– Как влияет на тренировочный процесс такое небольшое количество футболистов? Отличаются ли занятия от тех, когда есть полный состав?

– Конечно, отличаются. Есть свои сложности организационного плана. Тренироваться совсем малыми группами неудобно. Часть упражнений, которые можно было бы сделать с полным составом, мы не можем использовать. Делаем поправку на количество игроков.