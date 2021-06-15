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    Семак: «Не имеем представления, когда сможем собрать всю команду. Это главная проблема «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к новому сезону. Клуб начал летние сборы в Санкт-Петербурге.

    – Пауза между прошлым сезоном и началом подготовки к следующему вышла, как всегда, краткосрочной. Расскажите, получилось ли перезагрузиться и настроиться на новую кампанию?

    – Мне кажется, что пауза хорошая, но, к сожалению, не для всех, и в этом главная проблема и сложность в подготовке. Даже не имеем представления, когда мы сможем собрать всю команду, даже набрать футболистов на один состав. Это влияет на нашу подготовку. На сегодняшний день в нашем распоряжении только восемь полевых игроков. «Зенит»-2 сегодня играет и заканчивает чемпионат для себя; потом, не дав возможности отдохнуть ребятам, мы привлечем какое-то количество игроков к тренировкам. По поводу вторых сборов посмотрим, кого сможем взять. Это будет зависеть от выступления наших сборников.

    – Как влияет на тренировочный процесс такое небольшое количество футболистов? Отличаются ли занятия от тех, когда есть полный состав?

    – Конечно, отличаются. Есть свои сложности организационного плана. Тренироваться совсем малыми группами неудобно. Часть упражнений, которые можно было бы сделать с полным составом, мы не можем использовать. Делаем поправку на количество игроков.

    • «Зенит» в прошедшем сезоне занял первое место в РПЛ.
    • Команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1703

      acor94 1 час назад

      Уже ищет отмазки за 4 место в группе лч))

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      Рейтинг: +4740

      Fusballer 1 час назад

      Жирков уже свободен. Можно хоть сейчас тренировать.

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      Рейтинг: +2796

      Kollljan 1 час назад

      Да скоро уже! Завтра дуем финам и через три дня дуем датчанам и домой.

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      Рейтинг: +4740

      Fusballer > Kollljan 1 час назад

      Вот оно что! Наши проигрывают из чувства ответственности перед клубами - чтобы пораньше начать предсезонку.

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      Рейтинг: +2796

      Kollljan > Fusballer 34 минуты назад

      Да, глубокое чувство любви к Родине, клубам и болельщикам.

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