Николич – о целях «Локо» на сезон: «Играть весной в Европе и побороться за чемпионство в РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о целях команды в новом сезоне.

«У нас произошли небольшие изменения в тренерском штабе. В клубе два новых врача, два новых администратора. Свежая кровь, будем работать.

Будем готовиться, как зимой – чтобы выполнить все наши цели, а они у нас всегда самые высокие. Во-первых, это Суперкубок, с него начнется сезон. А потом стартует чемпионат, Лига Европы. Очень хотелось бы играть весной в Европе, это одна из больших целей. Мы можем побороться и за чемпионство в РПЛ, почему бы и нет. Также весной мы начнем выступление в Кубке страны», – сказал Николич.

«Локомотив» в прошедшем сезоне занял третье место в РПЛ.

Клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Николич: «Локомотив» может взять двух иностранцев. Важно усилить позиции центрального защитника и «бокс-ту-бокс»