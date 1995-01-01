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    Николич – о целях «Локо» на сезон: «Играть весной в Европе и побороться за чемпионство в РПЛ»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о целях команды в новом сезоне.

    «У нас произошли небольшие изменения в тренерском штабе. В клубе два новых врача, два новых администратора. Свежая кровь, будем работать.

    Будем готовиться, как зимой – чтобы выполнить все наши цели, а они у нас всегда самые высокие. Во-первых, это Суперкубок, с него начнется сезон. А потом стартует чемпионат, Лига Европы. Очень хотелось бы играть весной в Европе, это одна из больших целей. Мы можем побороться и за чемпионство в РПЛ, почему бы и нет. Также весной мы начнем выступление в Кубке страны», – сказал Николич.

    • «Локомотив» в прошедшем сезоне занял третье место в РПЛ.
    • Клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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